Посольство РФ в Австрии: Фактов, подтверждающих заявление о применение биатлонистами допинга на чемпионате мира, нет
Фактов, подтверждающих заявление о применение российскими биатлонистами допинга на чемпионате мира в 2017 году в Австрии, на данный момент нет. Об этом заявили в посольстве России в Австрии.
Информация о том, что 10 россиян, в том числе 5 спортсменов, имеют причастность к употреблению запрещенных препаратов, появилась перед началом этапа Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцине. Когда в гостиничные номера отечественных спортсменов пришли с визитом местные правоохранители. Речь шла о нарушении допингового законодательства на Чемпионате мира еще прошлого года. Расследование, начатое в этой связи Австрийской прокуратурой, получило широкую огласку. К делу подключились не только российские спортивные функционеры, но и представители посольства РФ в Австрии. По словам посла Дмитрия Любинского, до сих пор никаких доказательств вины российских спортсменов предоставлено не было.
В то же время, по словам Любинского, расследование в отношении российских биатлонистов еще продолжается.
Комментарии1
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olegleon 27 декабря 2018 | 12:07
а их и не будет. была задача у полиции сорвать подготовку россиян к стартам. задачу выполнили. теперь до следующего года тишина будет