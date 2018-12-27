Посольство РФ в Австрии: Фактов, подтверждающих заявление о применение биатлонистами допинга на чемпионате мира, нет

Фактов, подтверждающих заявление о применение российскими биатлонистами допинга на чемпионате мира в 2017 году в Австрии, на данный момент нет. Об этом заявили в посольстве России в Австрии.

Информация о том, что 10 россиян, в том числе 5 спортсменов, имеют причастность к употреблению запрещенных препаратов, появилась перед началом этапа Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцине. Когда в гостиничные номера отечественных спортсменов пришли с визитом местные правоохранители. Речь шла о нарушении допингового законодательства на Чемпионате мира еще прошлого года. Расследование, начатое в этой связи Австрийской прокуратурой, получило широкую огласку. К делу подключились не только российские спортивные функционеры, но и представители посольства РФ в Австрии. По словам посла Дмитрия Любинского, до сих пор никаких доказательств вины российских спортсменов предоставлено не было.

В то же время, по словам Любинского, расследование в отношении российских биатлонистов еще продолжается.