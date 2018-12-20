Жители городского поселения Кратово выступили против объединения с городом Раменское

Власти попытались провести публичные слушания по этому вопросу, но назвать мероприятие состоявшимся нельзя, рассказал «Эху» один из активистов, выступающих против изменения статуса Кратова Анатолий Голубовский.

Голубовский добавил, что на слушаниях присутствовал глава Совета по правам человека Михаил Федотов, который усомнился в легитимности происходящего.