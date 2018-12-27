Следственный комитет прекратил дело об экстремизме в отношении бывшего полпредставителя президента на Сахалине
Следственный комитет прекратил дело об экстремизме в отношении бывшего полпредставителя президента на Сахалине Виталия Гулия. Ранее поводом для расследования послужил выход его книги о современных чиновниках.
О получении уведомления о прекращении уголовного дела сообщил адвокат Виталия Гулия Дагир Хасавов. Теперь дело об экстремизме закрыто. Возражать против этого бывший полпред вместе со своей защитой не стал. Само расследование началось ровно три года назад, в связи с выходом в свет книги Гулия «Подножие российского Олимпа. Штрихи к портрету современного чиновника». В аннотации к ней говорилось: «Нынешний чиновник более агрессивен, циничен, беспринципен, свободен от таких качеств, как щепетильность и порядочность. Он ничего не боится, когда ворует с размахом». Решением суда издание было признано экстремистским. Непосредственным поводом стало содержание главы под заголовком «Евреи во власти». Тираж книги составил всего 500 экземпляров, полсотни Гулий подарил друзьям. Еще 400 следователи изъяли в издательстве «Алгоритм». В конце января прошлого года в аэропорту Домодедово экс-чиновника сняли с самолета, летевшего в Кишинев и задержали. Позже выпустили под подписку о невыезде. Ему предъявили ему обвинения по 282 статье – «Возбуждение ненависти либо вражды». Свою вину он не признавал и с момента задержания настаивал на прекращении уголовного преследования.
Виталий Гулий занимал пост полпреда с 1991 по 1993 год, когда президентом был Борис Ельцин. Позднее он работал в руководстве одного из управлений администрации президента.
Комментарии5
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olegleon 27 декабря 2018 | 12:10
т.е. и книга теперь не является экстремистской?
ft18 27 декабря 2018 | 12:19
olegleon: Я так понял, что по мнению суда - да, а по мнению следкома - нет!
Предлагаю, чтобы в дальнейшем избегать подобного дуализма, ввести " степени экстремизма"! Например, "экстремизм I степени" -это когда высшую власть поносят, и т.д.
danko1 27 декабря 2018 | 12:13
Ничего, если сейчас еще что-то о ворах-чиновниках можно писать, даже судья оказался нормальным, то скоро по решению Кремля и ГД за любую критику власти будет уголовное наказание.
Еще и в Конституции запретят гласность и критику, чтобы оправдательных приговоров не было.
olegleon 27 декабря 2018 | 12:18
danko1: как в Эстонии? "Рийгикогу принял поправки к Пенитенциарному кодексу Эстонии, согласно которым создание или поддержание негативного отношения к Эстонской Республике будет считаться преступлением."
iplapa 27 декабря 2018 | 12:17
То есть, антисемитизм не является экстремизмом ?