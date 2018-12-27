Следственный комитет прекратил дело об экстремизме в отношении бывшего полпредставителя президента на Сахалине Виталия Гулия. Ранее поводом для расследования послужил выход его книги о современных чиновниках.

О получении уведомления о прекращении уголовного дела сообщил адвокат Виталия Гулия Дагир Хасавов. Теперь дело об экстремизме закрыто. Возражать против этого бывший полпред вместе со своей защитой не стал. Само расследование началось ровно три года назад, в связи с выходом в свет книги Гулия «Подножие российского Олимпа. Штрихи к портрету современного чиновника». В аннотации к ней говорилось: «Нынешний чиновник более агрессивен, циничен, беспринципен, свободен от таких качеств, как щепетильность и порядочность. Он ничего не боится, когда ворует с размахом». Решением суда издание было признано экстремистским. Непосредственным поводом стало содержание главы под заголовком «Евреи во власти». Тираж книги составил всего 500 экземпляров, полсотни Гулий подарил друзьям. Еще 400 следователи изъяли в издательстве «Алгоритм». В конце января прошлого года в аэропорту Домодедово экс-чиновника сняли с самолета, летевшего в Кишинев и задержали. Позже выпустили под подписку о невыезде. Ему предъявили ему обвинения по 282 статье – «Возбуждение ненависти либо вражды». Свою вину он не признавал и с момента задержания настаивал на прекращении уголовного преследования.

Виталий Гулий занимал пост полпреда с 1991 по 1993 год, когда президентом был Борис Ельцин. Позднее он работал в руководстве одного из управлений администрации президента.