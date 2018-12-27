Полиция не обнаружила контрафактный алкоголь в сети магазинов «Красное & Белое»

Об этом сообщил сам ретейлер.

Все магазины компании «Красное и Белое» работают в штатном режиме, заверил ретейлер. Он отметил, что в результате обысков в офисе и на всех складах, прошедших накануне, правоохранительные органы изъяли всю документацию на алкоголь. Силовики подозревали компанию в торговле контрафактом. При этом ретейлер подчеркнул, что в ходе обысков работа «Красного и Белого» была парализована. В правоохранительных органах пока отказываются давать комментарии. В свою очередь, в челябинском управлении Федеральной налоговой службы, которое проводило свою проверку, связали ее с задолженностью компании «Абсолют», входящей в «Красное и Белое». Она, по данным ведомства, составляла почти 2 млрд рублей, но сейчас уже погашена. Между тем на фоне обысков ретейлер в своих соцсетях стал публиковать посты с хештегом #кбживи.

Агентство Bloomberg в октябре включило владельца сети «Красное и Белое» Сергея Студенникова в список долларовых миллиардеров.