Полиция не обнаружила контрафактный алкоголь в сети магазинов «Красное & Белое»
Об этом сообщил сам ретейлер.
Все магазины компании «Красное и Белое» работают в штатном режиме, заверил ретейлер. Он отметил, что в результате обысков в офисе и на всех складах, прошедших накануне, правоохранительные органы изъяли всю документацию на алкоголь. Силовики подозревали компанию в торговле контрафактом. При этом ретейлер подчеркнул, что в ходе обысков работа «Красного и Белого» была парализована. В правоохранительных органах пока отказываются давать комментарии. В свою очередь, в челябинском управлении Федеральной налоговой службы, которое проводило свою проверку, связали ее с задолженностью компании «Абсолют», входящей в «Красное и Белое». Она, по данным ведомства, составляла почти 2 млрд рублей, но сейчас уже погашена. Между тем на фоне обысков ретейлер в своих соцсетях стал публиковать посты с хештегом #кбживи.
Агентство Bloomberg в октябре включило владельца сети «Красное и Белое» Сергея Студенникова в список долларовых миллиардеров.
Комментарии10
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
lenin3 27 декабря 2018 | 12:09
Если при пересчёте денег у силовиков пропало 200лямов рэ,то после "изъятия документов"силовики обеспечены бесплатным бухлом до Старого НГ...)))
danko1 27 декабря 2018 | 12:15
lenin3: Затоварились алкоголем к Новому году, теперь у пищевиков рейд провести надо.
pusto1 27 декабря 2018 | 12:10
заказуха очередная
polsan 27 декабря 2018 | 12:15
pusto1: Только кто и что заказывал?! ))
Так быстро и безболезненно для К&Б прошла проверка, что можно подумать, что это была рекламная акция перед новым годом, которая явно увеличит объём продаж! ))
vanadium_v 27 декабря 2018 | 12:11
Какой отличный пиар ход.
Вот это реклама!!!
КБ нормально так рекламную акцию замутили, с маски шоу, все дела.....
bazilgu 27 декабря 2018 | 12:11
Путиноиды трудятся над созданием "благоприятного экономического климата".
efilika 27 декабря 2018 | 12:13
лакомый кусок? Да, значит искали способ отъема
plidurok Андрей Филимонов 27 декабря 2018 | 12:19
Силовики не обнаружили, потому, что им заплатили или пришли проверять, потому что им заплатили? Эти "друзья" с некоторых пор бесплатно только начальству честь отдают.
ly4_sveta 27 декабря 2018 | 12:21
Договорились... Отличный подарок сорвали! Есть где
и на что отдохнуть, выпить и закусить!
income 27 декабря 2018 | 12:23
Мне кажется, обыски следует прировнять к пыткам.