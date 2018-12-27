В России растёт продажа алкоголя через интернет, несмотря на то, что в стране это официально запрещено

За этот год рост составил 23 процента или почти 400 миллионов рублей, выяснила компания Group IB, которая специализируется на кибер безопасности. В ходе исследования эксперты обнаружили десятки сайтов, предлагающих наборы для изготовления крепких спиртных напитков. Один такой алкогольный конструктор, состоящий из бутылки, этикетки, пробки и фирменной пробки стоит 38,5 рублей, сообщает РБК.