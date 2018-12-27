Россияне больше всего доверяют армии и церкви из всех государственных и общественных институтов
Это показал опрос ВЦИОМ. Поддержку и одобрение вооружённым силам высказали 86 процентов респондентов. РПЦ получила поддержку почти 69 процентов опрошенных. Третье место по доверию занимают правоохранительные органы.
Комментарии27
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skuller 27 декабря 2018 | 11:35
Сейчас все хохлоботов нагонят с шуточками про " а сколько доверяют солнцеликому"))))
danko1 27 декабря 2018 | 11:37
skuller: Ну в эту запредельную ложь ВЦИОМа только портянки и прочие безмозглые холуи могут поверить.
ВЦИОМ успокаивает этой ложью Кремль, преподнеся такой новогодний подарок?
skuller 27 декабря 2018 | 11:39
danko1: Конечно конечно. Все россияне верят в тушку Немцова и в вора Ходорковского и в то, что либерастня наберет наконец-то 3% на выборах)))
opiatnovyi63 27 декабря 2018 | 11:42
И ещё россияне верят как себе капитану Врунгелю и несменяемому Вождю!
olegleon 27 декабря 2018 | 11:43
danko1: тяжко у Вас с чувством юмора.
opiatnovyi63 27 декабря 2018 | 11:44
olegleon: Неужели кто-то из нормальных верит Деду Гундяю, у которого всё время глазки бегают?
olegleon 27 декабря 2018 | 11:50
opiatnovyi63: россияне любят потроллить в таких случаях. самый классический был когда ВВС проводила опрос "Что Вы пьёте?". почти 90% ответов было "Одеколон"
alis_kirs 27 декабря 2018 | 12:15
opiatnovyi63: ===Неужели кто-то из нормальных верит Деду Гундяю.===
Каждому своё. Здесь на "Эхе", к примеру, около 80% верят г-ну Навральному и считают себя при этом нормальными людьми.
Что же до патриарха Кирилла, то приведите хотя бы один пример его лжи?! Только конкретно - где, когда, в какой речи и что он соврал.
danko1 27 декабря 2018 | 11:49
olegleon: Согласна с портянкой в том, что все данные ВЦИОМа надо считать анекдотом.
А вот у портянки, презирающей россиян, один только бред и нулевая логика.
olegleon 27 декабря 2018 | 11:57
danko1: не гунди. работающие россияне заплатят налоги и Путин тебе прибавит пенсию на 7 с лишним процентов.
danko1 27 декабря 2018 | 12:04
olegleon: Портянка, презирающая пенсионеров, эти 7% намного ниже реальной инфляции прошлого года, которая минимальная по реальным расчетам 12%, и не учитывают скачок инфляции 2019 г.
olegleon 27 декабря 2018 | 12:15
danko1: да уж ври спокойно, что инфляция выше 25%. что ты так скромно соврать то решила?
заодно соври, что и зарплаты увеличились на 7% и поэтому поступлений в ПФР стало на столько больше.
danko1 27 декабря 2018 | 12:19
olegleon: Тупица, налоги оплачивают в том числе и пенсионеры, которые покупают товары, в которых стоимость налогов составляет львиную долю.
А портянки существуют на награбленное у россиян, да еще и против россиян бред свой пишут.
mikhail_spb_ 27 декабря 2018 | 11:36
Опрос проводился среди душевнобольных?
vbsvob 27 декабря 2018 | 12:00
mikhail_spb_: а может, среди служителей церкви и высшего комсостава армии?
dorin1987 27 декабря 2018 | 12:12
_: Емкая характеристика электората царька РФ.
alis_kirs 27 декабря 2018 | 12:17
mikhail_spb_: ===Опрос проводился среди душевнобольных?===
Не. В либероидном лепрозории "Эха" подобный опрос не проводился...
aleoko 27 декабря 2018 | 11:39
Хе...
Как раз этим двум организациям и не надо доверять...
Ни денег - украдут.
Ни сыновей - убьют и скажут что сам виноват.
joker57 27 декабря 2018 | 11:47
aleoko: мне кажется что у вас при рождении и мозги украли
joker57 27 декабря 2018 | 11:51
joker57: и поместили в седалище
podwodnik 27 декабря 2018 | 11:40
Ну не себе же доверять? Драться и молиться это всегда пожалуйста, а вот думать и работать неохота.
seva1223 27 декабря 2018 | 11:41
Вобщем верят в миф и лож...
vladimirgornitsky 27 декабря 2018 | 11:48
Давняя традиция: "Крестом и железом". Причем в первую очередь - своих.
agamasat 27 декабря 2018 | 11:50
Эти скрепки вставлены населению вместо мозгов.(
ed10075 27 декабря 2018 | 11:58
Скорее всего это неправда. Третье место - правоохранительные органы?! Бред! Им не верит никто!
neyexo 27 декабря 2018 | 12:04
тогда надо активнее призываться, раз такое доверие
democ 27 декабря 2018 | 12:08
Если ещё раз всех опрашиваемых спросить, - Являются ли они верующими? Они не моргнув глазом скажут - "Да".
При этом в 40 дневный пост будут жрать мясо и пить водку.
Это же Россия!