Минэнерго подготовило проект постановления правительства о введении платы потребителей за неиспользуемый резерв
Минэнерго подготовило проект постановления правительства о введении платы потребителей за неиспользуемый резерв электросетевой мощности. Это приведёт к росту тарифов на тепло, водоснабжение и водоотведение, сообщает газета «Коммерсантъ». По мнению Минэнерго, плата за резерв сетевой мощности должна вводиться для потребителей категории «свыше 670 киловатт», если они не используют сетевую мощность. Сети вынуждены держать лишнее оборудование, что увеличивает расходы.
Комментарии3
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warlaam 27 декабря 2018 | 11:52
А разве издержки не закладываются в существующие тарифы?
in_cat_we_trust 27 декабря 2018 | 12:00
warlaam: на часы как у Клишаса не хватает
polsan 27 декабря 2018 | 12:03
warlaam: закладываются, конечно. Но это можно делать и по несколько раз, ведь!