Мужчина взорвал боевую гранату на территории торговой базы в Хабаровске
Он погиб, три человека пострадали от осколков, сообщает ТАСС. По предварительным данным, погибший – грабитель. Пострадавшие госпитализированы, их состояние не тяжёлое, уточнили в краевой клинической больнице.
Комментарии4
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nepobedimoe 27 декабря 2018 | 11:41
Погиб, зато сразу попал в рай.
olegleon 27 декабря 2018 | 11:46
приз Дарвина получит
zemljanka 27 декабря 2018 | 11:49
Соболезнования.
Миру мир. И разоружение.
tetriz 27 декабря 2018 | 12:16
Грабитель, кричащий аллахарба.