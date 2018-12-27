Контрафактный алкоголь в сети «Красное & белое» не выявлен
Контрафактный алкоголь в сети «Красное & белое» не выявлен. Обыски на складах и офисах компании завершены, сообщили Интерфаксу в пресс-службе. Отмечается, что сегодня магазины, склады и офисы работают в штатном режиме.
В правоохранительных органах отказались комментировать эту информацию. Накануне стало известно, что сотрудники правоохранительных органов проводили следственные действия в компании по подозрению в торговле контрафактом и неуплате налогов. Головной офис находится в Челябинске.
Комментарии11
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income 27 декабря 2018 | 11:42
Кто ответит за обыски? Кто вернет изъятые товары? Кто оплатит простой?
zemljanka 27 декабря 2018 | 12:00
income: За вопросы - увеличить поборы.
jblack2 27 декабря 2018 | 11:43
Ну и славненько!
Магазин удобный, бюджетный.
И купить кроме спиртного есть чего по разумным ценам...
wrongway1 27 декабря 2018 | 11:55
дали предновогодний откат
liliyask 27 декабря 2018 | 11:56
Просто у них розничные цены на алкоголь меньше оптовых. Вот, видимо, оптовики и подсуетились.
neyexo 27 декабря 2018 | 12:02
Чекисты думали, что у тех крыши нет
она нашлась скорее всего
cromwel 27 декабря 2018 | 12:02
Прочитав эту заметку, я догадался какого рода бизнесом занимался слесарь- охранник Золотов.
Кстати ждем ближайшее время нового хозяина Красное & белое...
vanadium_v 27 декабря 2018 | 12:04
либероиды, а вы уже отоварились в КБ?
а то на носу праздники, вдруг прикроют ваш любимый магазин??
income 27 декабря 2018 | 12:11
Да, конечно. Прикроют всё. Поэтому, у нас в продуктовых комнатах, не только моёт-шандоны, но и крупа, консервы, соль, сухарики и спички.
dr_nemos 27 декабря 2018 | 12:06
хехехе, а работа была парализована, компания потерпела убытки (и существенные). Кто ответит? Кто инициировал проверку?
petrovich_spb 27 декабря 2018 | 12:14
Работа К&Б, парализованная в сутки пиковых новогодних продаж, принесла навар конкурентам. Силовики отрабатывали дорогой заказ.
Russian "business as usual".