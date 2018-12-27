Контрафактный алкоголь в сети «Красное & белое» не выявлен. Обыски на складах и офисах компании завершены, сообщили Интерфаксу в пресс-службе. Отмечается, что сегодня магазины, склады и офисы работают в штатном режиме.

В правоохранительных органах отказались комментировать эту информацию. Накануне стало известно, что сотрудники правоохранительных органов проводили следственные действия в компании по подозрению в торговле контрафактом и неуплате налогов. Головной офис находится в Челябинске.