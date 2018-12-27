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11:30, 27 декабря 2018

Около 230 тысяч россиян могут лишиться работы в течение трёх ближайших месяцев

Около 230 тысяч россиян могут лишиться работы в течение трёх ближайших месяцев, сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическую записку Министерства труда и социальной защиты. Больше всего сокращений – 30,5 тысяч человек ожидается в финансовой и банковской сфере.

Комментарии

30

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mikhail_spb_ 27 декабря 2018 | 11:34


А чем же они будут выплачивать кредиты и ипотеку?

danko1 27 декабря 2018 | 11:51

mikhail_spb_: Им и будущим предпенсионерам Путин подготовил уже 25 млн. высокотехнологичных рабочих мест.

zemljanka 27 декабря 2018 | 11:55

"Убедились?"

timwlad94 27 декабря 2018 | 11:52

mikhail_spb_: А чем же они будут выплачивать кредиты и ипотеку?
-------------
Ну так всякая работа хороша, выбирай на вкус:
Владимир Маяковский - стихи
Кем быть?
Есть ищё МРОТ на безработные .
В общем на западе те же проблемы и ответ, банкрот есть банкрот, коммунизм не построили.
И попытка российских интеллигентов реанимировать крепостное право закончилось возникновением мирового терроризма с атакой на Московию как на инициаторов возрождения рабства в Европе.

(комментарий скрыт)

efilika 27 декабря 2018 | 12:15

mikhail_spb_: хочу им приветственно помахать и поздравить с получением всего того, за что голосовали. Жалко тех, кто попал под тески вопреки своему выбору.

olegleon 27 декабря 2018 | 11:35

"Истинно вам говорю: 4 мая 1925 года Земля налетит... на небесную ось!"

vanadium_v 27 декабря 2018 | 11:57

olegleon: закусывать надо (с)

taglit 27 декабря 2018 | 12:04

vanadium_v: зачем раздувать глупую новость? - ведь путин обещал 25 миллионов новых рабочих мест! - устроятся! А ежели нет, то пусть идут в ...., - в суд, - так путин говорил?

vanadium_v 27 декабря 2018 | 12:09

taglit: «Утверждения СМИ о том, что прогнозируются «массовые увольнения», не соответствуют действительности. В настоящее время ситуация на рынке труда стабильная», – заявили в ведомстве, передает ТАСС.

Хватит накидывать уже на вентилятор уважаемый, это был фейк псевдоСМИ

(комментарий скрыт)

seva1223 27 декабря 2018 | 11:39

А говорили что атака украинского буксира успешно отбита, а оно вон как...

timwlad94 27 декабря 2018 | 12:05

seva1223: А говорили что атака украинского буксира успешно отбита, а оно вон как...
------------
Ну вообще то там были и боевые катера которые расчищали путь начинённому взрывчаткой буксир который должен был атаковать цель по больше чтобы создать большие проблемы для судоходства в керченском проливе .
Так что отбили атаку украинских террористов пытающихся удержать власть нацистов чтобы попытаться таки возродить в Европе ГУЛАГ или крепостное право.на Украине.
Потому Украина как мёдом намазана для российской интеллигенции. Может удастся перетащить и в Россию с Украины режим нацистов и установить наконец то крепостное право в России с надсмотрщиками бандеровцами и прочим бандитским отребьем .
Однако украинские наци оказались хороши только для драки в студиях телеканалов. А бандитское отребье неуправляемо против всех и потрошат всех подряд.
Так что атака украинских террористов отбита успешно. Крепостное право в России не состоялось.

lenin3 27 декабря 2018 | 12:12

timwlad94: у вас даже "Боярышник"палёный,смотри как глючит...)))

kypykyky 27 декабря 2018 | 12:21

timwlad94: больной какой то..

e_mae 27 декабря 2018 | 11:41

Тех кто потеряет работу надо пустить на колбасу для тех кто работу не потеряет. Это даст не только доппаёк, но и новые рабочие места в перерабатывающей промышленности.

timwlad94 27 декабря 2018 | 11:57

e_mae: Тех кто потеряет работу надо пустить на колбасу для тех кто работу не потеряет. Это даст не только доппаёк, но и новые рабочие места в перерабатывающей промышленности.
--------------
На колбасу не получится, но трудовую армию создали на основе профессионального обучения по методе Макаренко с идеологией Крупской.
Это даже на Украине поняли, что без этой методы Макаренко-Крупской наступит катастрофа для всех. Религиозная идеология создаёт, но не кредиты МВФ которые плодят бюрократию.
Работы хватало.

platonnekafrin 27 декабря 2018 | 11:46

Любят у нас под Новый год пошутить, попугать. А тут вообще шикарный розыгрыш: Увольняют тебя без выплаты, а с твоими же слезами. Ты, такой, готовый к суициду, бредёшь после праздников на биржу труда, а там - пабам! Выбирай! 25 млн. высокооплачиваемых рабочих и к тому ж сидячих теплых мест! Прям, думаю, каждому, ослепшему от радостных слёз, захочется лицо президента пощупать. Какой красивый и веселый человек!

ft18 27 декабря 2018 | 11:50

platonnekafrin: Презик & Гарант занят, он ракеты-вундервафли запускает )))) у него всё Хорошо!

neyexo 27 декабря 2018 | 12:00

platonnekafrin:
вы забыли - высокотехнологичных!
а не улицы подметать (хотя не мешало бы)

ft18 27 декабря 2018 | 11:48

Частный сектор схлопывается, тренд на огосударствление, со всеми отсюда вытекающими последствиями.

"25 млн. рабочих мест" ждут вас, россияне!!

rogerrabbit 27 декабря 2018 | 11:49

"Около 230 тысяч россиян могут лишиться работы в течение трёх ближайших месяцев"

это такой "манёвр":
чтобы создать 25 миллионов рабочих мест в светлом будущем, надо сократить 230 тысяч в течение трёх ближайших месяцев

всё под контролем
всё вертикально

ft18 27 декабря 2018 | 11:52

rogerrabbit: Волна банкротств в частном секторе будет, и это при том, что денег в банках много.

neyexo 27 декабря 2018 | 11:50

логично - деньги перекочевывают под матрас или за границу

tadeush 27 декабря 2018 | 12:04

крымваш , донбассваш , скоро и белоруссияваш зато будет . Хотели же камней с неба . Плиз.)))))

vanadium_v 27 декабря 2018 | 12:07

«Утверждения СМИ о том, что прогнозируются «массовые увольнения», не соответствуют действительности. В настоящее время ситуация на рынке труда стабильная», – заявили в ведомстве, передает ТАСС.

Короче псевдоСМИ опять набрехали....
а как на косточку накинулись местные ветераны либеральных войск,
столько комментов наклепали,
оказался очередной наброс на осевой вентилятор
с чем всех окололиберастов и поздравляю.

С наступающим, товарищи!!

ft18 27 декабря 2018 | 12:14

vanadium_v: "Ситуация на рынке труда" - это по отчету Службы занятости о количестве зарегистрированных на бирже труда и числу официальных безработных. Вы считаете, эти данные - реальный показатель ситуации на рынке?

alex949 27 декабря 2018 | 12:15

Украинского политолога Вячеслава Ковтуна, который часто принимает участие в ток-шоу на российских телеканалах, внесли в базу данных сайта «Миротворец».
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что причиной внесения Ковтуна в базу данных является его участие «в антиукраинских пропагандистских российских акциях за материальное вознаграждение».

prospero123 27 декабря 2018 | 12:19

Неверный угол зрения.
Путин всем внятно сказал:
1. Все россияне в ближайшее время отправляются в рай;
2. Россияне, жизнь конечна, не копите деньги, зачем они вам, если вы все скоро умрете.

Поэтому:
не нойте. Путин уже все за вас решил.
Уверена: он начинает массовые увольнения, чтоб зря не тратить свои деньги на поголовье, которое сам же решил ...эээ... пустить в расход.

На том свете будете со сладостью вспоминать, как здорово вы все с колен вставали.

hihi2raza 27 декабря 2018 | 12:20

Очень хорошо, денег не станет, возьмут вилы и на кремль, сносить ботоксную крысу.

kitaiss 27 декабря 2018 | 12:20

верной дорогой идёте, товарищи!..

yuriykyvich 27 декабря 2018 | 12:21

Ничего страшного, ведь 25 миллионов "высокотехнологичных" рабочих мест Путин уже подготовил.

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