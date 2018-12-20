Жители подмосковного поселка Кратово выступили против объединения с городом Раменское. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» активист Анатолий Голубовский.

Он уточнил, что власти попытались провести публичные слушания по данному вопросу, так как это необходимо для того, чтобы осуществить присоединение, но назвать их состоявшимися нельзя.

«Жители Кратово должны были высказаться, хотят они этого или нет, и как они относятся к тому, что остальные сельские и городские поселения — а их 21 в Раменском районе — тоже будут частью большого городского округа. Почти все люди, которые присутствовали на слушаниях, были категорически против», — отметил А.Голубовский.



По словам активиста, «сейчас ситуация подвисла», и жители ждут, какие формулировки появятся на сайте городского поселения Кратово, и не будут ли фальсифицированы протоколы этих слушаний.

А.Голубовский добавил, что на слушаниях также присутствовал глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов, который выразил сомнение в легитимности происходящего.