В России могут ввести бессрочный вид на жительство для иностранцев
С предложением выступает Министерство внутренних дел.
Сейчас до получения вида на жительство гражданин другого государства должен прожить в России не меньше года по разрешению на временное проживание. Вид на жительство выдается ему на пять лет. А продлевать нужно за два месяца до окончания срока. Процедура может повторяться неограниченное количество раз.
В МВД предлагают отказаться от подобной практики. Это упростит механизм реализации института постоянного проживания и предполагает пересмотр отношений в сфере налогообложения и сборов, говорится в уведомлении о начале разработки законопроекта, опубликованного на федеральном портале нормативных правовых актов.
В миграционном управлении министерства ранее говорили о большом количестве обращений из-за того, что иностранцы спустя пять лет просто забывают о необходимости продлить вид на жительство. Обсуждение инициативы завершится после окончания праздников 9 января.
Предполагаемое время вступления законопроекта в силу — сентябрь 2019 года.
Комментарии6
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noxepy_88 27 декабря 2018 | 11:07
Вот сейчас забомбит у нациков))))
polsan 27 декабря 2018 | 11:13
Хорошее предложение, уже действует во многих странах мира!
astet 27 декабря 2018 | 11:23
polsan: только продление вида
нужно проводить каждый год
и повысить сборы,
тогда можно будет собрать больше бабок
Путину на дворцы!!!
garik57 27 декабря 2018 | 11:18
И отменили бы заодно РВП (разрешение на временное проживание) Все эти процедуры забюрократизированы так, что сами сотрудники от них плачут. Главная проблема тех,кто изъявил желание постоянно жить в России - не сбор документов, а их сдача в соответствующее ведомство.Жуткие очереди. Документы принимают дважды в неделю по два часа.За один прием проходит десяток человек,причем половину заворачивают, потому что находят какие-то недостатки. В очереди сотня или больше. Несложный подсчет говорит, что попасть на приём можно только где-то через месяц. Ходить надо каждый раз,иначе выкинут из очереди.Та же петрушка и при получении вида на жительство, и при получении гражданства. Почему в других странах эта процедура приёма документов и выдача разрешение (или запрет) намного легче и без унижений?
pepetz 27 декабря 2018 | 11:38
garik57: @Почему в других странах эта процедура приёма документов и выдача разрешение (или запрет) намного легче и без унижений? @
чтобы печенками чувствовал, что ты - никто.
Мы тут все - никто. А теперь и ты.
andy66 27 декабря 2018 | 12:16
По телеку накачивать население ненавистью ко всяким иностранцам, а на деле - отменять все ограничения для их проживания и натурализации...
Как официальная идеология прямо противоречит аховой демографической ситуации...