В России могут ввести бессрочный вид на жительство для иностранцев

С предложением выступает Министерство внутренних дел.

Сейчас до получения вида на жительство гражданин другого государства должен прожить в России не меньше года по разрешению на временное проживание. Вид на жительство выдается ему на пять лет. А продлевать нужно за два месяца до окончания срока. Процедура может повторяться неограниченное количество раз.

В МВД предлагают отказаться от подобной практики. Это упростит механизм реализации института постоянного проживания и предполагает пересмотр отношений в сфере налогообложения и сборов, говорится в уведомлении о начале разработки законопроекта, опубликованного на федеральном портале нормативных правовых актов.

В миграционном управлении министерства ранее говорили о большом количестве обращений из-за того, что иностранцы спустя пять лет просто забывают о необходимости продлить вид на жительство. Обсуждение инициативы завершится после окончания праздников 9 января.

Предполагаемое время вступления законопроекта в силу — сентябрь 2019 года.