Мужчина взорвал боевую гранату на территории торговой базы в Хабаровске

он погиб, три человека пострадали от осколков. Об этом ТАСС сообщили в городской Единой дежурной диспетчерской службе.

«Мужчина, по моим данным, грабитель, видимо отступал. Взорвал боевую гранату на территории торговой базы на ул. Зеленой, 3в в Хабаровске. Сам погиб, осколками ранило трех человек, одну женщину и двух мужчин, их госпитализировали», — сказали в ЕДДС.