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11:00, 27 декабря 2018

Мужчина взорвал боевую гранату на территории торговой базы в Хабаровске

он погиб, три человека пострадали от осколков. Об этом ТАСС сообщили в городской Единой дежурной диспетчерской службе.

«Мужчина, по моим данным, грабитель, видимо отступал. Взорвал боевую гранату на  территории торговой базы на ул. Зеленой, 3в в Хабаровске. Сам погиб, осколками ранило трех человек, одну женщину и двух мужчин, их госпитализировали», — сказали в ЕДДС.

Комментарии

3

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vilingrad 27 декабря 2018 | 11:08

Сам погибай, но еще троих сограждан забирай. Ох, русский мир- ты все больше похож на арабский...
А где- то сверху, улыбаясь, президент обещает, что как честный человек, когда нибудь женится. И по худой щеке россиянина течет скупая слеза...

vasyakirin 27 декабря 2018 | 11:24

vilingrad: Хочу в 90е...
В студ. общагу..., там не страшно!

martin5660 27 декабря 2018 | 11:17

Из "добровольцев"?

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