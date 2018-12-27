Корпорация Microsoft с 1 января включит налог на добавленную стоимость в счета для всех российских покупателей
Корпорация Microsoft с 1 января включит налог на добавленную стоимость в счета для всех российских покупателей. Эту информацию «Коммерсанту» подтвердили в пресс-службе компании. Это связано с изменением механизма взимания «налога на Google». С 2019 года иностранные компании обязаны платить его со сделок не только с физическими лицами из России, но и с российским бизнесом.
С 1 января ставка НДС в России вырастет с 18 до 20 процентов.
Комментарии1
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vasyakirin 27 декабря 2018 | 11:07
Да знаем мы что корпорации налоги не платят....
Всё входит в цену для Дарагих Рассиян...