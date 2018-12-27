Надзорные органы проверяют производителей пищевой продукции и поставщиков после многочисленных жалоб родителей
Надзорные органы проверяют производителей пищевой продукции и поставщиков после многочисленных жалоб родителей, передаёт радиостанция «Говорит Москва». Параллельно с Роспотребнадзором проверкой занимается и Ассоциация предприятий социального питания в сфере образования и здравоохранения. На сайте организации говорится об отравлении детей в детском саду № 2051 и детском саду № 329.
Московские власти, по мнению некоторых родителей, пытаются скрыть эпидемию дизентерии в детских учреждениях на юго-востоке города. Источником стала еда, которую поставляет в дошкольную учреждения, рассказал «Эху» Владимир Попов, отец одной из пострадавших девочек.
По словам Попова, в образовательных учреждениях наличие проблемы отрицают, а в поликлиниках ставят неверные диагнозы, что в ряде случаев приводит к госпитализации детей в тяжёлом состоянии.
Комментарии4
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encopresis 27 декабря 2018 | 11:12
А кто генеральный поставщик, знаете?
benin_papa__ 27 декабря 2018 | 11:43
encopresis:
Знаем, знаем))
viktorova 27 декабря 2018 | 11:29
//По словам Попова, в образовательных учреждениях наличие проблемы отрицают, а в поликлиниках ставят неверные диагнозы,..//
Здоровье детей? О чем вы говорите!?
Статистку никто не хочет портить в конце года...
benin_papa__ 27 декабря 2018 | 11:46
viktorova:
А вот и нет. Статистика и не такое переживет.
А вот поставщик питания может серьезно обидеться.
А поставщик там "Конкорд".
Вот и прикиньте сами.