Надзорные органы проверяют производителей пищевой продукции и поставщиков после многочисленных жалоб родителей, передаёт радиостанция «Говорит Москва». Параллельно с Роспотребнадзором проверкой занимается и Ассоциация предприятий социального питания в сфере образования и здравоохранения. На сайте организации говорится об отравлении детей в детском саду № 2051 и детском саду № 329.

Московские власти, по мнению некоторых родителей, пытаются скрыть эпидемию дизентерии в детских учреждениях на юго-востоке города. Источником стала еда, которую поставляет в дошкольную учреждения, рассказал «Эху» Владимир Попов, отец одной из пострадавших девочек.

По словам Попова, в образовательных учреждениях наличие проблемы отрицают, а в поликлиниках ставят неверные диагнозы, что в ряде случаев приводит к госпитализации детей в тяжёлом состоянии.