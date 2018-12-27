Сотрудники налоговой службы ФСБ, Росалкогольрегулирование провели серию обысков в компании «Красное & белое»
Компанию подозревают в продаже контрафактного алкоголя и неуплате налогов, сообщает РБК. Обыски проводились в офисах в Москве, Челябинске, а также на складах в Казани, Воронеже, Самаре, Уфе и Московской области.
Работа компании была полностью парализована.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
danko1 27 декабря 2018 | 11:06
В ФСБ основным занятием стало крышевание бизнеса и рэкет, передел собственности.
Да и затоварились к Новому году проверяющие.
leonty 27 декабря 2018 | 11:23
danko1: Кому то бизнес приглянулся...
sim202_ 27 декабря 2018 | 11:10
Прибарахлились к празднику?
mikhail_spb_ 27 декабря 2018 | 11:14
А что, у чекистов есть собственная налоговая служба?
tvitov66 27 декабря 2018 | 11:17
mikhail_spb_: С жульём ... зачеркнуто - с конкуренцией, допустим, надо бороться!
neyexo 27 декабря 2018 | 11:15
больше времени не нашлось, только перед НГ