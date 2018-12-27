Глава Росгвардии Виктор Золотов утверждает, что политик Алексей Навальный неверно оценил его имущество. В интервью «Комсомольской правде» Золотов сказал, что вся его недвижимость задекларирована и приобретена абсолютно законно.

Золотов подтвердил, что его внук учится в Англии. Учёбу оплачивает его отец. Внук учится на «отлично». Через 3 года он вернётся и, я уверен, будет хорошим экономист, добавил Золотов.