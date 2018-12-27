Глава Росгвардии Виктор Золотов утверждает, что политик Алексей Навальный неверно оценил его имущество
Глава Росгвардии Виктор Золотов утверждает, что политик Алексей Навальный неверно оценил его имущество. В интервью «Комсомольской правде» Золотов сказал, что вся его недвижимость задекларирована и приобретена абсолютно законно.
Золотов подтвердил, что его внук учится в Англии. Учёбу оплачивает его отец. Внук учится на «отлично». Через 3 года он вернётся и, я уверен, будет хорошим экономист, добавил Золотов.
Комментарии26
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pattrick1 27 декабря 2018 | 11:08
Глава Росгвардии Виктор Золотов утверждает, что политик Алексей Навальный неверно оценил его имущество...
А.Навальный сделал из генерала В.Золотова половую тряпку, на потеху "шендеровичам". Позор.
zemljanka 27 декабря 2018 | 11:11
Позорище...
zemljanka 27 декабря 2018 | 11:13
Лилипутины - жрут в три горла Россию.
Позорят без перерывов на обед...
danko1 27 декабря 2018 | 11:29
Единственный бизнес у Золотова был, когда он охранную службу возглавлял у крупного питерского бандита, где и с Путиным познакомился. Там очевидно он и награбил то, что задекларировал.
А до этого простым работягой на заводе был, а потом простым охранником у Ельцина, который по словам Коржакова даже русским письменным не владел и за него рапорты другие писали.
Да и кто поверит, что Коржаков всё задекларировал, а не оформил на подставных лиц, как у правящего ворья принято?
alxab 27 декабря 2018 | 11:30
Золотов - трусливая гнида. Офицеру, пойманному за жопу, остаётся только застрелиться. Но разве ж он офицер?
romashka__ 27 декабря 2018 | 11:31
zemljanka: Это бандиты, жулики и воры, а не лилипуты.
Россия оккупирована этой шайкой. И опасна для всего Мира.
zemljanka 27 декабря 2018 | 11:37
romashka__: людоедов-лилипутиных - мутантов кратко называют Лилипутины (с)
romashka__ 27 декабря 2018 | 11:41
zemljanka: В Кремле засел ИГИЛ.
zemljanka 27 декабря 2018 | 11:52
romashka__: А может и ДЕБИЛ...
serge_moro 27 декабря 2018 | 11:33
zemljanka: Не видел я чиновника -вора,который признался бы ,что он вор и убийца. Конечно,Золотов все отрицает. Чтобы доказать ,что он вор и убийца Немцова , станет возможным только тогда ,когда путинский режим уйдет к чертям или в рай.Хотя,на мой взгляд это одно и тоже
tvitov66 27 декабря 2018 | 11:08
Выходит что наш главный нацгвардеец желает снизить ВВП Родины? Стоимость капитализации Гугла и даже Эпл и так больше чем капитализация ВСЕХ компаний нашей сверхдержавы - так мы и до мышей ...
pro_hanov 27 декабря 2018 | 11:12
tvitov66:
"А где живу? Живу в своем я доме,
В простом своем особняке,
В простом своем особняке,
Стоит он на Москве-реке.
....
А кто я есть? Я есть советский парень,
Простой советский дипломат,
Простой советский дипломат.
И восемьсот рублей оклад." (с) Песни нашей коммуналки
mikhail_spb_ 27 декабря 2018 | 11:09
А этот маршал не боится, что его внук на загнивающем Западе подхватит бациллу демократии?
И узнав, чем занимается его дедуля, отречется от него?
tvitov66 27 декабря 2018 | 11:24
mikhail_spb_: Если бы главный нацгвардеец - герой сверхдержавы - не прибрал себе дачу Микояна, то там были бы солдаты НАТО!
ppvngavr 27 декабря 2018 | 11:11
Конечно, все законно, комар носа не подточит. Только, как говаривал Ильич, "по форме все правильно, а по существу - издевательство". Так же, как и в случае с сенатором Клишасом. Вотчинная модель российской государственности живет и процветает, только ведет страну в пропасть. Об этом читайте в публикации:
"Истоки реки, текущей никуда": https://www.proza.ru/2018/05/06/842
noxepy_88 27 декабря 2018 | 11:12
ppvngavr: Лёха, напомни сайт, о котором ты мне рассказывал?
romantik56 27 декабря 2018 | 11:11
Отбивных уже не будет? Как так, ведь обещал?..
cromwel 27 декабря 2018 | 11:15
пытался нагуглить "Виктор Золотов бизнесмен". Ничего не нашёл. Каким бизнесом занимался этот дятел? Видно это были поставки продуктов Россгвардии.
tvitov66 27 декабря 2018 | 11:20
cromwel: просто на АЗЛК слесарям в начале 90-х платили гигантские зарплаты и премиальные
oleg_andreevich 27 декабря 2018 | 11:19
У нас всё по закону - четвёртый срок президента, согласования митингов, пытки электрошокером, булочки с маком приравнены к наркотикам. Есть у нас и Основной закон - ПОНЯТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
anemon 27 декабря 2018 | 11:20
Все Госструктуры, занимающиеся недвижимостью - в вашем бандитском распоряжении, оценят, напишут и расскажут все, что вам надо. На кого это рассчитано, Золотов?
leonty 27 декабря 2018 | 11:21
"Через 3 года он вернётся..."
Что ж, пора готовить кресло министра...
bazilgu 27 декабря 2018 | 11:22
Ну подсказал бы кто-то этому гиганту мысли, что не стОит ему вылезать в публичное пространство. Верно оценил Навальный его имущество или неверно- но Навальный в интернете размажет его. А блогеры помогут. Все ужЕ затихало- нет, опять вылез! Лишняя демонстрация интеллекта этого, простите, "генерала".
platonnekafrin 27 декабря 2018 | 11:24
Хранитель тела Ромки Цепова не был даже настоящим лейтенантом (младшим), но безо всякой очереди стал генералом армия лишь за одно умение - с черного хода молча блюсти зад Лица.
benin_papa__ 27 декабря 2018 | 11:28
Никто и не утверждает, что всё приобретено Золотова абсолютно незаконно.
С законами РФ все совпадает, несомненно.
Другое дело, что реальная стоимость активов тов. Золотова может и не совпадать с его официальными доходами. Но ведь РФ так и не ратифицировала 20 статью Конвенции ООН по борьбе с коррупцией, где предусмотрена уголовная ответственность за необъяснимое превышение расходов над доходами.
Тут вам не Сингапур, не Бельгия и не Литва.
lion64__4 27 декабря 2018 | 11:28
Вчувствуйтесь в это изумительное лицо. Какая вороватость! Какие глаза стукача и подхалима!