Почти 3 миллиона россиян оказались в числе не выездных должников перед новогодними праздниками
Почти 3 миллиона россиян оказались в числе не выездных должников перед новогодними праздниками. Сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов. Год назад под ограничением находилось на 1 миллион человек меньше.
Россияне в основном попадают в число не выездных должников из-за долгов по кредитам.
Комментарии2
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neyexo 27 декабря 2018 | 10:37
"не выездной"
Эхо, повторяем «Не с различными частями речи»
(если учили, если не учили - то с нуля)
yralez 27 декабря 2018 | 10:44
Это те, кто рыпнулся.
А сколько миллионов уже не рыпается ? навсегда разоренные..........и в основном по штрафам.