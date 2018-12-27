Почти 3 миллиона россиян оказались в числе не выездных должников перед новогодними праздниками. Сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов. Год назад под ограничением находилось на 1 миллион человек меньше.

Россияне в основном попадают в число не выездных должников из-за долгов по кредитам.