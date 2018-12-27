Поисковик Яндекса перестал выдавать ссылку на официальную страницу мессенджера Телеграм – Телеграм.орг. В компании Интерфаксу сказали, что ссылка, видимо, добавлена в реестр запрещённых сайтов. Синхронизация с реестром происходит автоматически.

Между тем, корреспондент Интерфакса убедился, что официальная страница «Телеграм» выдаётся международной версией Яндекса. Соответственно, ограничения действуют только для пользователей из России. Вместе с тем Google ищет «Телеграм.орг» во всех своих версиях.