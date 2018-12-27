Поисковик Яндекса перестал выдавать ссылку на официальную страницу мессенджера Телеграм
Поисковик Яндекса перестал выдавать ссылку на официальную страницу мессенджера Телеграм – Телеграм.орг. В компании Интерфаксу сказали, что ссылка, видимо, добавлена в реестр запрещённых сайтов. Синхронизация с реестром происходит автоматически.
Между тем, корреспондент Интерфакса убедился, что официальная страница «Телеграм» выдаётся международной версией Яндекса. Соответственно, ограничения действуют только для пользователей из России. Вместе с тем Google ищет «Телеграм.орг» во всех своих версиях.
Комментарии4
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mikhail_spb_ 27 декабря 2018 | 10:37
Яндексу приказали прекратить искать ненавистный мессенджер Телеграм.
zaqs 27 декабря 2018 | 10:46
А Гугл выдает ссылку. тогда в чем прикол Яндекса?
dr_nemos 27 декабря 2018 | 10:47
так это же яндекс, известная проститутка....пользоваться этой мразью - себя не уважать.
belovnikita 27 декабря 2018 | 10:47
кто то пользуется этим гэбешным "поиском"?