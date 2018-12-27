Московская полиция задержала москвича, который подозревается в убийстве таксиста. По данным следствия, преступление совершено сегодня в районе улицы Крымский вал. Задержанный рассказал следователям, что поссорился с таксистом из-за пустяка. Источник Интерфакса утверждает, что подозреваемый – инженер одного из научно-производственных центров.