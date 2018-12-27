МВД предлагает ввести бессрочный вид на жительство для иностранцев и отказаться от практики его продления каждые 5 лет
МВД предлагает ввести бессрочный вид на жительство для иностранцев и отказаться от практики его продления каждые 5 лет. Уведомление о разработке соответствующего законопроекта опубликовано на федеральном портале нормативно-правовых актов.
Общественное обсуждение законопроекта будет продолжаться до 9 января будущего года. Как ожидается, закон вступит в силу в сентябре.
Комментарии4
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luger_max_otto 27 декабря 2018 | 10:37
Москве нужно много таджиков :)
danko1 27 декабря 2018 | 10:44
luger_max_otto: Посчитают их россиянами и увеличат численность населения России.
Да и голосовать они будут так, как им скажут.
noxepy_88 27 декабря 2018 | 10:45
danko1: Бомбит у нациков, да?)))
cromwel 27 декабря 2018 | 10:41
Здорово. Москва для гастарбайтеров. Геноцид русских.