Серия взрывов прогремела сегодня в особо охраняемой «зелёной» зоне Багдада рядом с посольством США. Несколько миномётных снарядов разорвались в непосредственной близости от американского диппредставительства, сообщают арабские телеканалы. Информации о пострадавших пока нет. Также не последовало и официальных комментариев.

Инцидент произошёл после визита Дональда Трампа в Ирак, где он заявил, что не планирует выводить американские войска из этой страны. Более того, Ирак может стать базой для операций против террористов в Сирии.