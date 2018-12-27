В Канаде стартовал Чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд
В Канаде стартовал Чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд.
Сборные России и Дании выйдут на лед в полночь по московскому времени. Трансляция на МАТЧ ТВ.
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В Канаде стартовал Чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд.
Сборные России и Дании выйдут на лед в полночь по московскому времени. Трансляция на МАТЧ ТВ.
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