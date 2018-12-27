Адвокат: Футбольного матча с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева с сотрудниками СИЗО «Бутырка» не будет

Футбольного матча с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева с сотрудниками СИЗО «Бутырка» не будет, заявила адвокат Кокорина Татьяна Стукалова. «Кто-то явно издевается над положением ребят. Пора это прекращать», — написала адвокат на своей странице в Инстаграм. По словам Стукаловой, предварительное следствие по делу завершено. После новогодних праздников стороны начнут знакомиться с материалами дела – это 10 томов. Защитница надеется, что прокуратура не утвердит обвинительное заключение по делу и не направит его в суд из-за дефектов в расследовании.