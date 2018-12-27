С космодрома «Восточный» успешно стартовала ракета «Союз», которая вывела на орбиту российские и иностранные спутники

Это четвертый запуск с нового космодрома и третий успешный в его истории.

Запущенные спутники выведены на целевую орбиту, их антенны и солнечные батареи раскрылись в штатном режиме. Аппараты уже приняты на управление и начали свою работу. Об этом в твиттере сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. Спутники дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций «Канопус-В» №5 и №6, были доставлены на орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1а». Ее старт произвели в соответствии с графиком в 5 часов 7 минут по московскому времени. Кроме того, в космос отправили и малые космические аппараты так называемой «попутной нагрузки» вместе с пятью иностранными агрегатами заказчиков из США, Японии, ЮАР, Испании и Германии. В ноябре прошлого года запуск с «Восточного» обернулся неудачей. В этом году, 11 октября, при запуске с космодрома Байконур ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем произошла нештатная ситуация, вследствие которой экипажу пришлось совершить аварийную посадку.

Сегодняшний старт с «Восточного» — последний из 17 пусков по российской космической программе в уходящем году.