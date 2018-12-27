Работа алкогольной сети «Красное и белое» оказалась парализованной после вчерашних обысков
Компанию заподозрили в продаже контрафакта и неуплате налогов.
Силовики нагрянули в офисы и складские помещения ритейлера в среду утром в столице, Подольске и Челябинске, где находится штаб-квартира. Обыски прошли при участии налоговой, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОНа. По данным РБК, претензии к сети алкомаркетов появились около двух месяцев назад. Компания якобы оформляла точки продаж на разные юридические лица, поэтому ей начислили около 2 миллиардов рублей налогов.
Агентство Интерфакс связалось с представителями магазинов в Екатеринбурге и Челябинске. Они работают в штатном режиме. Сайт «Красное и белое» функционирует в прежнем режиме. Каких-либо предупреждений на главной странице нет. Есть возможность зарезервировать продукцию.
Владелец сети входит во вторую сотню самых богатых россиян. Журнал Forbes оценил его состояние в этом году в 950 миллионов долларов. Bloomberg включил его в число долларовых миллиардеров. А его бизнес оказался в десятке самых быстрорастущих в стране.
Предновогоднее время – период пиковых продаж для алкомаркетов. Если работа компании не будет восстановлена с текущего момента до Нового года, то потери в выручке могут составить до 5 миллиардов рублей, полагают эксперты.
Комментарии10
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ansata 27 декабря 2018 | 10:11
"Bloomberg включил его в число долларовых миллиардеров."
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Уже может исключать)) Понравился твой бизнес кому-то, парнишка.
polikarpich 27 декабря 2018 | 10:15
ansata: Да уж, какой-нибудь доблестный "гвардеец Путистана" глаз положил, не иначе.
sergey_volkov 27 декабря 2018 | 10:24
polikarpich: токмо ради деточек. Ребёночек вырос чей то, нужно пристроить пока в министерстве или правительстве место не освободится.
dataan 27 декабря 2018 | 10:31
Есть слухи, что «Красное и белое» заказал "Ароматный Мир". Уж сильно краснобелые им жизнь подпортили коммерческую за последние годы.
luger_max_otto 27 декабря 2018 | 10:32
И деточки и племянники... Много кого хочется назначить на раскрученный бизнес!
nehoroshiy 27 декабря 2018 | 10:24
polikarpich: Явная заказуха перед новым годом. Мне нравился ассортимент и цены.
ostapba 27 декабря 2018 | 10:26
polikarpich: икра??икра уже вчера была..
Выпивка??
Выпивка сегодня..
Десерт и сладкое дамам и женам??
Завтра "товсь"!!
Кондитерская фабрика и плодоовощная база...
...
Кстати там и рассол..
На опохмелку даже.
vasya_von_smetankin 27 декабря 2018 | 10:24
А вот наезжать на Алкогольные Сети в России - это явное русофобство, которому просто нет прощения!
riccon 27 декабря 2018 | 10:32
Иди напейся с горя.
crush_test_driver 27 декабря 2018 | 10:39
Сегодня все работало в обычном режиме... бухло продают, никто не нервничает