Работа алкогольной сети «Красное и белое» оказалась парализованной после вчерашних обысков

Компанию заподозрили в продаже контрафакта и неуплате налогов.

Силовики нагрянули в офисы и складские помещения ритейлера в среду утром в столице, Подольске и Челябинске, где находится штаб-квартира. Обыски прошли при участии налоговой, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОНа. По данным РБК, претензии к сети алкомаркетов появились около двух месяцев назад. Компания якобы оформляла точки продаж на разные юридические лица, поэтому ей начислили около 2 миллиардов рублей налогов.

Агентство Интерфакс связалось с представителями магазинов в Екатеринбурге и Челябинске. Они работают в штатном режиме. Сайт «Красное и белое» функционирует в прежнем режиме. Каких-либо предупреждений на главной странице нет. Есть возможность зарезервировать продукцию.

Владелец сети входит во вторую сотню самых богатых россиян. Журнал Forbes оценил его состояние в этом году в 950 миллионов долларов. Bloomberg включил его в число долларовых миллиардеров. А его бизнес оказался в десятке самых быстрорастущих в стране.

Предновогоднее время – период пиковых продаж для алкомаркетов. Если работа компании не будет восстановлена с текущего момента до Нового года, то потери в выручке могут составить до 5 миллиардов рублей, полагают эксперты.