Совет депутатов Саяногорска в Хакасии лишил льгот некоторых почётных жителей города, в частности, Олега Дерипаску. Теперь они не смогут бесплатно ездить в общественном транспорте и не платить за коммунальные услуги. Бюджет не справляется с этими обязательствами, отмечает Интерфакс.

Дерипаска удостоился звания почётного жителя в 2000 году, когда был председателем совета директоров компании «Русский алюминий» — в Саяногорске три завода РУСАЛа.