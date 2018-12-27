Совет депутатов Саяногорска в Хакасии лишил льгот некоторых почётных жителей города, в частности, Олега Дерипаску
Совет депутатов Саяногорска в Хакасии лишил льгот некоторых почётных жителей города, в частности, Олега Дерипаску. Теперь они не смогут бесплатно ездить в общественном транспорте и не платить за коммунальные услуги. Бюджет не справляется с этими обязательствами, отмечает Интерфакс.
Дерипаска удостоился звания почётного жителя в 2000 году, когда был председателем совета директоров компании «Русский алюминий» — в Саяногорске три завода РУСАЛа.
Комментарии7
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payalnick 27 декабря 2018 | 10:09
У него есть льготы в Усть-Лабинске. Этого достаточно
romashka__ 27 декабря 2018 | 10:38
Пора отменить все льготы в России и привилегии.
Только инвалиды и нищие имеют право на льготы.
sergey_volkov 27 декабря 2018 | 10:20
Беспредел творят.
ura_123 27 декабря 2018 | 10:28
Дерибаска не переживёт такую потерю! Где он как не в автобусе ещё сможет бесплатно покататься с рыбками?
ulagai 27 декабря 2018 | 10:39
Что творите?Вы же свои,скрепно-посконные,не какие там лютые пиндосы.Как теперь Олежка без ваших льгот,без халявного автобуса?
zemljanka 27 декабря 2018 | 10:42
"А счастье было так возможно..."
ivar1964 27 декабря 2018 | 10:48
А не иностранные ли агенты живут в Саяногорске и Хакассии? Не предатели ли?