Минстрой предупредил о возможном росте тарифов на воду и тепло
Это произойдет, если Минэнерго удастся провести инициативу о введении оплаты за неиспользуемую резервную электроэнергию.
Проект постановления Минэнерго о введении платы за неиспользуемый организациями резерв электроэнергии в итоге ляжет на плечи конечных потребителей – такое мнение, как пишет «Коммерсант», высказывают в Минстрое. Ведомство не приводит конкретных цифр, зато в Совете производителей энергии считают, что речь может идти о 3-4-процентном росте тарифов ЖКХ.
Минэнерго предложило ввести оплату «лишней» мощности с 2020 года. Это может грозить потребителям категории «свыше 670 кВт», которые используют менее 60% от заявленного энергопотребления. В Минстрое отмечают, что это некорректно для водопроводно-канализационного хозяйства и теплоснабжения – в этой сфере завышенный объем мощности не прихоть, а требования закона. Котельные и насосные станции просто не могут отказаться от резерва, так как обязаны держать его для пикового потребления при морозах и перспективного роста тепловой нагрузки в городах.
В сентябре против реформы электросетевых тарифов выступило крупное промышленное лобби. По некоторым подсчетам, изменения могут обойтись бизнесу дополнительно в 100-140 миллиардов рублей в год.
Комментарии21
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mikhail_spb_ 27 декабря 2018 | 10:05
- Россиянин, к повышению тарифов, цен, налогов, безработицы и смертности будь готов!
- Всегда готов!
rus 27 декабря 2018 | 10:07
mikhail_spb_: ...к повышению тарифов, цен, налогов, безработицы и смертности будь готов!
А почему не заработать успешным приличным людям - бизнесменам на лузерах?
polikarpich 27 декабря 2018 | 10:13
rus: Не многовато "лузеров" в России, а?
И вообще, батю своего будешь "лузером" шпынять.
gordy 27 декабря 2018 | 10:27
Платить заставят даже за то, чем никто не пользуется?
tvitov66 27 декабря 2018 | 10:32
gordy: перебрал - плати по бОльшему тарифу, недобрал сосед - плати за соседа ... все-ж СПРАВЕДЛИВО!?! Мы не хотим жить как во Франции, потому и молча терпим как нас имеет наше любимое государь_ство
rus 27 декабря 2018 | 10:31
polikarpich: ...Не многовато "лузеров" в России, а?
:-))) Ровно столько, сколько хотят ими быть! А батя мой был образцом успешного приличного чела, не в пример всяким лузерам, и мне успех в наследство оставил!
tvitov66 27 декабря 2018 | 10:35
rus: потому ты за 11-80 тут подъедаешься? Ну привет бате! :)))
rus 27 декабря 2018 | 10:49
tvitov66: ...ты за 11-80 тут подъедаешься?
А у Вас есть моральный кодекс строителя капитализма? Не озвучите?
ulagai 27 декабря 2018 | 10:47
rus: Скоро переведут в англо-язычный отдел,где кофе-машина есть?
ulagai 27 декабря 2018 | 10:45
rus: Расскажи,как на тебе приличный бизьнесмен-пригожин зарабатывает.
cromwel 27 декабря 2018 | 10:16
Наверное всё это проводится в рамках предвыборных вовиных обещаниях об улучшении жизни Россиян.
vvs7651 27 декабря 2018 | 10:16
Денежек на силовиков и прочую хрень не хватает...
gregor 27 декабря 2018 | 10:22
Минстрой предупредил о возможном росте тарифов на воду и тепло
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И это правильно , Путин же сказал ,что у нас в стране всё ширится и ширится ,цветёт и богатеет . Население обогащается немыслимыми темпами .
Поэтому и возможно рост тарифов на воду и тепло .
И это тол;ко начало повышений тарифов .
Уж больно благосостояние трудящихся выросло немыслимыми темпами , подытожил Путин .
Я и 86 % телевизионного электората полностью поддерживаем Путина в эго оценки происходящего . Он должен до конца всё это .... кончить .
rus 27 декабря 2018 | 10:41
gregor: ...Я и 86 % телевизионного электората полностью поддерживаем Путина в эго оценки происходящего ...
И правильно, мы же с Вами кровь проливали на баррикадах 90-х, чтобы заменить опостылевшее соцсоревнование ДЕЙСТВЕННОЙ конкуренцией! Вот и посмотрим, кто выдержит повышение социальной планки.
aise 27 декабря 2018 | 10:24
Подарки сыпят и сыпят )))) 2019 год будет весёленьким!!! ))))
sergirusso 27 декабря 2018 | 10:26
Жизнь дорожает - деньги дешевеют. Этот закон никогда, нигде, никто не отменял.
vla7815 27 декабря 2018 | 10:27
Какраван долбаков своей дорогой идет, а вова пургу метёт. Как он через год будет врать по всем каналам, что инфляция рекордно упала и при нём с его подельниками жить населению стало лучше, жить стало веселее ????
vladimirgornitsky 27 декабря 2018 | 10:30
Такого рода повышения не "возможны", а "неизбежны".
Причем не только на тарифы, а вообще на все - после повышения НДС.
vladimir_veteran 27 декабря 2018 | 10:34
Надо понимать, что энергетические монополисты хотят с резервных мощностей, предназначенных для сглаживания пиковых нагрузок, получать доходы, как от работающих мощностей, потребляющих топливо, которое они не потребляют. Круто!!!
ura_123 27 декабря 2018 | 10:34
Где пригожинские патрики,почему они ещё не написали что повышение тарифов,впрочем как и цен на топливо и обнищание россиян гораздо более лучше для бюджета?
neyexo 27 декабря 2018 | 10:39
Рост тарифов одобряю.
С нетерпением жду 1 января, чтобы увидеть новые цены на транспорте и порадоваться.