Z Архив новостей новости
5 21 6 2238
10:00, 27 декабря 2018

Минстрой предупредил о возможном росте тарифов на воду и тепло

Это произойдет, если Минэнерго удастся провести инициативу о введении оплаты за неиспользуемую резервную электроэнергию.

Проект постановления Минэнерго о введении платы за неиспользуемый организациями резерв электроэнергии в итоге ляжет на плечи конечных потребителей – такое мнение, как пишет «Коммерсант», высказывают в Минстрое. Ведомство не приводит конкретных цифр, зато в Совете производителей энергии считают, что речь может идти о 3-4-процентном росте тарифов ЖКХ.

Минэнерго предложило ввести оплату «лишней» мощности с 2020 года. Это может грозить потребителям категории «свыше 670 кВт», которые используют менее 60% от заявленного энергопотребления. В Минстрое отмечают, что это некорректно для водопроводно-канализационного хозяйства и теплоснабжения – в этой сфере завышенный объем мощности не прихоть, а требования закона. Котельные и насосные станции просто не могут отказаться от резерва, так как обязаны держать его для пикового потребления при морозах и перспективного роста тепловой нагрузки в городах.

В сентябре против реформы электросетевых тарифов выступило крупное промышленное лобби. По некоторым подсчетам, изменения могут обойтись бизнесу дополнительно в 100-140 миллиардов рублей в год.

Комментарии

21

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

mikhail_spb_ 27 декабря 2018 | 10:05


- Россиянин, к повышению тарифов, цен, налогов, безработицы и смертности будь готов!
- Всегда готов!

rus 27 декабря 2018 | 10:07

mikhail_spb_: ...к повышению тарифов, цен, налогов, безработицы и смертности будь готов!


А почему не заработать успешным приличным людям - бизнесменам на лузерах?

polikarpich 27 декабря 2018 | 10:13

rus: Не многовато "лузеров" в России, а?
И вообще, батю своего будешь "лузером" шпынять.

gordy 27 декабря 2018 | 10:27

Платить заставят даже за то, чем никто не пользуется?

tvitov66 27 декабря 2018 | 10:32

gordy: перебрал - плати по бОльшему тарифу, недобрал сосед - плати за соседа ... все-ж СПРАВЕДЛИВО!?! Мы не хотим жить как во Франции, потому и молча терпим как нас имеет наше любимое государь_ство

rus 27 декабря 2018 | 10:31

polikarpich: ...Не многовато "лузеров" в России, а?


:-))) Ровно столько, сколько хотят ими быть! А батя мой был образцом успешного приличного чела, не в пример всяким лузерам, и мне успех в наследство оставил!

tvitov66 27 декабря 2018 | 10:35

rus: потому ты за 11-80 тут подъедаешься? Ну привет бате! :)))

rus 27 декабря 2018 | 10:49

tvitov66: ...ты за 11-80 тут подъедаешься?


А у Вас есть моральный кодекс строителя капитализма? Не озвучите?

ulagai 27 декабря 2018 | 10:47

rus: Скоро переведут в англо-язычный отдел,где кофе-машина есть?

ulagai 27 декабря 2018 | 10:45

rus: Расскажи,как на тебе приличный бизьнесмен-пригожин зарабатывает.

cromwel 27 декабря 2018 | 10:16

Наверное всё это проводится в рамках предвыборных вовиных обещаниях об улучшении жизни Россиян.

vvs7651 27 декабря 2018 | 10:16

Денежек на силовиков и прочую хрень не хватает...

gregor 27 декабря 2018 | 10:22

Минстрой предупредил о возможном росте тарифов на воду и тепло
-------------------------------------------------------------------------------------------------
И это правильно , Путин же сказал ,что у нас в стране всё ширится и ширится ,цветёт и богатеет . Население обогащается немыслимыми темпами .
Поэтому и возможно рост тарифов на воду и тепло .
И это тол;ко начало повышений тарифов .
Уж больно благосостояние трудящихся выросло немыслимыми темпами , подытожил Путин .
Я и 86 % телевизионного электората полностью поддерживаем Путина в эго оценки происходящего . Он должен до конца всё это .... кончить .

rus 27 декабря 2018 | 10:41

gregor: ...Я и 86 % телевизионного электората полностью поддерживаем Путина в эго оценки происходящего ...


И правильно, мы же с Вами кровь проливали на баррикадах 90-х, чтобы заменить опостылевшее соцсоревнование ДЕЙСТВЕННОЙ конкуренцией! Вот и посмотрим, кто выдержит повышение социальной планки.

aise 27 декабря 2018 | 10:24

Подарки сыпят и сыпят )))) 2019 год будет весёленьким!!! ))))

sergirusso 27 декабря 2018 | 10:26

Жизнь дорожает - деньги дешевеют. Этот закон никогда, нигде, никто не отменял.

vla7815 27 декабря 2018 | 10:27

Какраван долбаков своей дорогой идет, а вова пургу метёт. Как он через год будет врать по всем каналам, что инфляция рекордно упала и при нём с его подельниками жить населению стало лучше, жить стало веселее ????

vladimirgornitsky 27 декабря 2018 | 10:30

Такого рода повышения не "возможны", а "неизбежны".
Причем не только на тарифы, а вообще на все - после повышения НДС.

vladimir_veteran 27 декабря 2018 | 10:34

Надо понимать, что энергетические монополисты хотят с резервных мощностей, предназначенных для сглаживания пиковых нагрузок, получать доходы, как от работающих мощностей, потребляющих топливо, которое они не потребляют. Круто!!!

ura_123 27 декабря 2018 | 10:34

Где пригожинские патрики,почему они ещё не написали что повышение тарифов,впрочем как и цен на топливо и обнищание россиян гораздо более лучше для бюджета?

neyexo 27 декабря 2018 | 10:39

Рост тарифов одобряю.
С нетерпением жду 1 января, чтобы увидеть новые цены на транспорте и порадоваться.

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Большая пресс-конференция Владимира Путина Большая пресс-конференция Владимира Путина Видео и расшифровка

5 231 6 49845 20.12
8читать ;смотреть
Kпутин, политика, власть, видео, события
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

«Ты вчера был хозяин Империи, а теперь сирота!» Если это не общество с расколотым сознанием, то, что это тогда такое?..

5 196 6 49424 20.12
Kсоциология, общество, ссср, события
Блоги

+ «А когда вы женитесь?» «А когда вы женитесь?» Владимир Путин: Как порядочный человек когда-то должен буду это сделать…

5 170 6 28166 20.12
8читать ;смотреть
Kпутин, отношения, видео, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

Приходится школьнику учиться жить не скажу применительно к подлости, но, по крайней мере, применительно к внешним условиям бытия, которые далеко не всегда соответствуют нашим представлениям. Ну ничего не поделаешь…

5 569 6 35550 20.12
#слушать 02:39:13 8читать ;смотреть $скачать 36.4 МБ
Kлитература, культура, общество, видео, передачи
Блоги

Леонид Невзлин совладелец ЮКОСа

А будет ли Россия вмешиваться в израильские выборы? Кремль хочет от Израиля максимальной лояльности. Израиль – чуть ли не последняя в Западном мире страна, которая все еще не присоединилась ни к каким антироссийским санкциям…

5 221 6 19809 25.12
Kизраиль, выборы, политика, рф, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Очередной позор Европы Западная партийная дисциплина становится самостоятельной угрозой миру, и уничтожение важнейшего договора по контролю над вооружениями будет на совести не только Вашингтона, но и его союзников – это теперь должны знать все европейцы…

5 111 6 10034 23.12
Kевропа, сша, рф, политика, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Лев Троцкий. Первая холодная война Лев Троцкий. Первая холодная война В ситуации новой холодной войны, острейшего противостояния с Западом, возникает вопрос: это все было предопределено?

5 80 6 7265 24.12
8читать ;смотреть
Kполитика, история, образование, мнения
Блоги

Алексей Наседкин врач, блогер

Москвичи горячо поздравили Сталина с днём рождения Ровно 139 лет назад, 21 декабря 1879 года, на свет появился Сталин. Сегодня, судя по опросам, большинство россиян ставит его на первое место в рейтинге выдающихся исторических личностей…

5 345 6 36684 21.12
Kпраздники, общество, сталин, день рождения, события
Блоги

+ Путин о ЧВК «Вагнер»: Всё должно быть в рамках закона Путин о ЧВК «Вагнер»: Всё должно быть в рамках закона «Если группа «Вагнер» что-то нарушает, тогда Генпрокуратура должна дать правовую оценку. Если они не нарушают российского закона, они вправе работать, продавливать свои бизнес-интересы в любой точке планеты…»

5 64 6 16913 20.12
8читать ;смотреть
Kпутин, журналисты, сми, расследования, видео, события
Блоги

Патриарх Кирилл: «Существует заказ в отношении разрушения Православной Церкви на Украине» Стенограмма выступления Патриарха на заседании Высшего Церковного совета…

5 164 6 17745 26.12
Kполитика, общество, религия, рф, украина, события
Интервью Персонально ваш

Анатолий Шарий гость: Анатолий Шарий видеоблогер (по скайпу)

Порошенко нужны такие ситуации. И поэтому я и заявлял впоследствии, что я уверен, что он будет делать еще некоторые телодвижения, подставляя, конечно, не своих детей, а чьих-то детей…

5 109 6 11983 21.12
#слушать 41:37 8читать ;смотреть $скачать 9.5 МБ
Kполитика, власть, общество, видео, передачи, сетевизор
Блоги

Дмитрий Гудков политик

19 потерянных лет У кого есть смартфон – тот эксгибиционист. А кто ходит в интернет — тот экстремист. Когда все вокруг ненормальные, а он один нормальный – это как называется?..

5 238 6 95321 20.12
Kпутин, общество, мнения
Блоги

Россия расширила санкции в отношении Украины Дополнительные санкции введены против более чем 200 лиц и организаций. Полный список…

5 84 6 9398 25.12
Kполитика, санкции, украина, общество, события
Блоги

Кристина Потупчик общественный деятель

Россияне должны вернуться домой! В начале декабря этого года в украинской тюрьме погиб гражданин России Валерий Иванов. Ветеран войны в Чечне, Иванов поехал добровольцем на Донбасс, где был взят в плен украинскими военными…

5 76 6 9028 26.12
Kполитика, общество, события
Блоги

МИД РФ: Киев не скрывает своих агрессивных намерений Нельзя исключать, что в ближайшие дни ВСУ могут перейти к полномасштабным боевым действиям…

5 219 6 26266 24.12
Kукраина, рф, политика, мид, события
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Я украинцев люблю. Украинцы — это такие же русские, как и мы, просто оказались в условиях оккупации…

5 79 6 9771 26.12
#слушать 36:21 8читать ;смотреть $скачать 8.3 МБ
Kобщество, украина, политика, рф, видео, сетевизор, передачи

Популярное за неделю

Новости

Без работы в ближайшие три месяца могут остаться почти 230 тысяч россиян Это следует из аналитической справки Министерства труда…

5 7 6 19830
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Главная проблема заключается в том, что если вы воруете деньги, и если денег у населения нету, то у вас ничего не может быть нормального, начиная с обычного производства и кончая медициной…

5 198 6 132811 22.12
#слушать 47:55 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Голосование

Персона года на альтернативных ТВ и YouTube-каналах. Версия программы «Человек из Телевизора»

5 54 6 30034 22.12
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Итоги года: Путин и пустота Самое главное, что подтвердила пресс-конференция Путина, — пустота на месте национальной стратегии развития, отсутствие видения будущего…

5 346 6 469681 23.12
Kпутин, рф, мнения
Блоги

Дмитрий Гудков политик

+ «Ты вообще понимаешь, куда влез и какие тут бабки?!» «Ты вообще понимаешь, куда влез и какие тут бабки?!» У силовиков полный карт-бланш, никаких принципов и моральных ограничений. Обыски, подброс оружия, наркотиков, физическая расправа, обвинения в пьянках и драках — хочешь?..

5 106 6 159054 25.12
8читать ;смотреть
Kполитика, мусор, общество, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7512069
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3828140

Сегодня в эфире