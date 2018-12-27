Минстрой предупредил о возможном росте тарифов на воду и тепло

Это произойдет, если Минэнерго удастся провести инициативу о введении оплаты за неиспользуемую резервную электроэнергию.

Проект постановления Минэнерго о введении платы за неиспользуемый организациями резерв электроэнергии в итоге ляжет на плечи конечных потребителей – такое мнение, как пишет «Коммерсант», высказывают в Минстрое. Ведомство не приводит конкретных цифр, зато в Совете производителей энергии считают, что речь может идти о 3-4-процентном росте тарифов ЖКХ.

Минэнерго предложило ввести оплату «лишней» мощности с 2020 года. Это может грозить потребителям категории «свыше 670 кВт», которые используют менее 60% от заявленного энергопотребления. В Минстрое отмечают, что это некорректно для водопроводно-канализационного хозяйства и теплоснабжения – в этой сфере завышенный объем мощности не прихоть, а требования закона. Котельные и насосные станции просто не могут отказаться от резерва, так как обязаны держать его для пикового потребления при морозах и перспективного роста тепловой нагрузки в городах.

В сентябре против реформы электросетевых тарифов выступило крупное промышленное лобби. По некоторым подсчетам, изменения могут обойтись бизнесу дополнительно в 100-140 миллиардов рублей в год.