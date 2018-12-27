Взрывное устройство сработало в центре Афин
Взрывное устройство сработало в центре Афин. По данным государственного телевидения Греции, ранен офицер полиции. Полицейские оцепили место происшествия.
Других подробностей пока нет.
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Взрывное устройство сработало в центре Афин. По данным государственного телевидения Греции, ранен офицер полиции. Полицейские оцепили место происшествия.
Других подробностей пока нет.
Комментарии2
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pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 27 декабря 2018 | 09:47
Цинизм власти денег мировой олигархии в действии.
ze_danil 27 декабря 2018 | 10:02
pretendent_2012: а как комми различают олигархическо-империалистические взрывы от народно-освободительных?