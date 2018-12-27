В Московской области полицейские ликвидировали крупную лабораторию по производству синтетических наркотиков
В Московской области полицейские ликвидировали крупную лабораторию по производству синтетических наркотиков. Она действовала в частном доме, сообщает МВД. Оперативники выявили и организаторов интернет-магазина.
В отношении трёх фигурантов возбуждены уголовные дела.
Комментарии2
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seva1223 27 декабря 2018 | 09:48
Кремль в негодовании!
polikarpich 27 декабря 2018 | 10:18
seva1223: Почему? Конкурентов загасили.