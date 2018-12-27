В Московской области полицейские ликвидировали крупную лабораторию по производству синтетических наркотиков. Она действовала в частном доме, сообщает МВД. Оперативники выявили и организаторов интернет-магазина.

В отношении трёх фигурантов возбуждены уголовные дела.