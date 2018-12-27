Энергетики предупредили о возможном ограничении подачи тепла на объекты Минобороны в Чите из-за долга в 22 миллиона

Энергетики предупредили о возможном ограничении подачи тепла на объекты Министерства обороны в Чите из-за долга в 22 миллиона рублей, сообщает местное издание «Чита.ру». Территориальная генерирующая компания пытается взыскать долги с военных с 2010 года. В 2012 без теплоснабжения штаб 29 общевойсковой армии.