Энергетики предупредили о возможном ограничении подачи тепла на объекты Минобороны в Чите из-за долга в 22 миллиона
Энергетики предупредили о возможном ограничении подачи тепла на объекты Министерства обороны в Чите из-за долга в 22 миллиона рублей, сообщает местное издание «Чита.ру». Территориальная генерирующая компания пытается взыскать долги с военных с 2010 года. В 2012 без теплоснабжения штаб 29 общевойсковой армии.
Комментарии6
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ura_123 27 декабря 2018 | 09:43
Где вы говорите проблемы с отоплением,в Украине? )))
pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 27 декабря 2018 | 09:45
За подобное в отставку отправлять министров.
polikarpich 27 декабря 2018 | 09:50
ura_123: Эх, щас веселуха попрёт в нашей "энергетической смехдержаве"! Друг друга будут за глотки хватать, долги вышибать, кислород перекрывать.
К сожалению, просто зрителем быть не получится.
ura_123 27 декабря 2018 | 10:37
polikarpich: Да уж каким зрителем... В этом цирке мы все клоуны)))
opiatnovyi63 27 декабря 2018 | 09:51
Видимо, военные тоже готовятся к прорыву , к которому нас постоянно призывает Наш Несменяемый Гарант!
vladimirgornitsky 27 декабря 2018 | 09:57
Надо полагать, что в квартирах генералов, укравших деньги на отопление, по-прежнему тепло.