Большинство коренных малочисленных народов не участвуют в программах господдержки, выяснила Счётная палата
Большинство коренных малочисленных народов не участвуют в программах господдержки, выяснила Счётная палата. За последние 5 лет общий объём финансирования мероприятий по поддержке экономического и социального развития коренных малочисленных народов составил 2 миллиарда 800 миллионов рублей, сообщает РБК.
Комментарии2
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bbob 27 декабря 2018 | 09:34
А участвуют в этих программах, выяснила счетная палата, малочисленные выделяющие деньги на эти программы
kuchumka 27 декабря 2018 | 09:43
Да у нас и многочисленный русский народ которого 82% населения в этой гос. поддержке не участвует.