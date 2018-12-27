Большинство коренных малочисленных народов не участвуют в программах господдержки, выяснила Счётная палата. За последние 5 лет общий объём финансирования мероприятий по поддержке экономического и социального развития коренных малочисленных народов составил 2 миллиарда 800 миллионов рублей, сообщает РБК.