Ракета носитель «Союз» с несколькими космическими спутниками успешно запущена с космодрома «Восточный»
Ракета носитель «Союз» с несколькими космическими спутниками успешно запущена с космодрома «Восточный». Ракеты вывела на орбиту два российских аппарата дистанционного зондирования Земли. Они будут работать в интересах МЧС.
Кроме того на орбиту доставлены 26 иностранных космических аппаратов из США, Японии, ЮАР, Испании и Германии.
Комментарии1
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vanadium_v 27 декабря 2018 | 09:43
ну и отлично.