Ракета носитель «Союз» с несколькими космическими спутниками успешно запущена с космодрома «Восточный». Ракеты вывела на орбиту два российских аппарата дистанционного зондирования Земли. Они будут работать в интересах МЧС.

Кроме того на орбиту доставлены 26 иностранных космических аппаратов из США, Японии, ЮАР, Испании и Германии.