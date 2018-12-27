СКР прекратил уголовное дело в отношение бывшего полномочного представителя президента в Сахалинской области

Следственный комитет прекратил уголовное дело в отношение бывшего полномочного представителя президента в Сахалинской области Виталия Гулия, которого обвиняли в экстремизме, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Дагира Хасавова.

Дело в отношении Гулия было возбуждено в конце 2015 года в связи с выходом его книги «Подножие российского Олимпа. Штрихи к портрету современного чиновника». Суд признал книгу экстремистской.