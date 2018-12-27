СКР прекратил уголовное дело в отношение бывшего полномочного представителя президента в Сахалинской области
Следственный комитет прекратил уголовное дело в отношение бывшего полномочного представителя президента в Сахалинской области Виталия Гулия, которого обвиняли в экстремизме, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Дагира Хасавова.
Дело в отношении Гулия было возбуждено в конце 2015 года в связи с выходом его книги «Подножие российского Олимпа. Штрихи к портрету современного чиновника». Суд признал книгу экстремистской.
Комментарии1
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luger_max_otto 27 декабря 2018 | 09:44
Я неоднократно говорил, что нельзя называть силовую структуру СКР, а то будет как в анекдоте:
Училка диктует - В углу скребёт мышь
Вовочка - Марь Иванна, а кто такой СКР?