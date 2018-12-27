Акции РУСАЛа на Гонконгской бирже подорожали после отставки председателя совета директоров компании Маттиаса Варнига
Акции РУСАЛа на Гонконгской бирже подорожали после отставки председателя совета директоров компании Маттиаса Варнига. Это было одним из условий снятия американских санкций. Ещё одно требование – сокращение доли Олега Дерипаски в холдинге En+.
19 декабря стало известно, что Минфин США через 30 дней снимет санкции с РУСАЛа и En+.
Комментарии1
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vla7815 27 декабря 2018 | 10:08
Можно хотя бы приблизительно попытаться представить себе как взлетели бы ВСЕ российские акции когда бы объявили, что ушел безвозвратно и не вернулся вова питерский вместе со своими сообщниками и подельниками. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!