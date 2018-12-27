Акции РУСАЛа на Гонконгской бирже подорожали после отставки председателя совета директоров компании Маттиаса Варнига. Это было одним из условий снятия американских санкций. Ещё одно требование – сокращение доли Олега Дерипаски в холдинге En+.

19 декабря стало известно, что Минфин США через 30 дней снимет санкции с РУСАЛа и En+.