Россиянка Мария Бутина, арестованная в США, пожаловалась российским дипломатам на условия содержания в тюрьме. В её камере не топят, рассказал представитель российского посольства в Вашингтоне Николай Лахонин.

Лахонин добавил, что дипломаты продолжают добиваться освобождения Бутиной.

Бутину обвиняют в преступном сговоре и в работе в качестве иностранного агента без уведомления. В начале декабря она признала вину по одному из пунктов в обмен на смягчение наказания.