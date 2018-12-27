Россиянка Мария Бутина, арестованная в США, пожаловалась российским дипломатам на условия содержания в тюрьме
Россиянка Мария Бутина, арестованная в США, пожаловалась российским дипломатам на условия содержания в тюрьме. В её камере не топят, рассказал представитель российского посольства в Вашингтоне Николай Лахонин.
Лахонин добавил, что дипломаты продолжают добиваться освобождения Бутиной.
Бутину обвиняют в преступном сговоре и в работе в качестве иностранного агента без уведомления. В начале декабря она признала вину по одному из пунктов в обмен на смягчение наказания.
Комментарии1
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sergey_volkov 27 декабря 2018 | 09:15
Бут сидит молча и не жалуется как Бутина. Путина на нее нет.