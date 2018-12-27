Бастрыкин потребовал от СКР изучить материалы всех дел, по которым суды в Москве вынесли оправдательные приговоры
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал от центрального аппарата ведомства изучить материалы всех уголовных дел, по которым суды в Москве вынесли оправдательные приговоры. На основании проверки будут сделаны выводы о профессионализме следователей, сообщает Интерфакс.
По статистике судебного департамента Верховного суда в России в 2017 году было вынесено 0,22 процента оправдательных приговоров.
Комментарии2
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luger_max_otto 27 декабря 2018 | 09:06
Ну так судья его ведомство известными предметами обложила по горло... Мусора- еще и халтурщики.
malanoff 27 декабря 2018 | 09:17
Надо наоборот было сделать. Слишком маленький процент оправдательных приговоров .Проверить обвинительные приговоры. В разнобой шагают с судьей. Кто в лес , кто по дрова.