Глава Росгвардии Виктор Золотов утверждает, что Алексей Навальный в несколько раз завысил стоимость недвижимости его семьи. В интервью «Комсомольской правде» Золотов также рассказал о том, кто оплачивает учёбу его внука в Англии.

В семиминутном аудио-интервью Золотов вернулся к традиции умолчания, когда имя навального практически не произносится – политика генерал называет «субъектом». Тем не менее, весьма кратко и без особых деталей директор Росгвардии рассказал: сведения о своем многомиллиардном имуществе считает несколько завышенными, бедным человеком себя не считает, деньги заработал, занимаясь бизнесом. Какую-либо причастность к убийству Бориса Немцова отверг, сказав, что узнал об этом из новостей. В интервью «комсомолке» Золотов заявил, что его сын уже более десяти лет является предпринимателем и оплачивает учебу внука в Англии. В оправданиях по пунктам претензий со стороны ФБК, в словах Золотова звучали нотки негодования и оскорбленности.

Золотов отметил, что внук учится очень хорошо и дает поводы для гордости. Ранее 18-летний Артем Чечихин уже упоминался в прессе после скандала с опубликованными в его социальных сетях фото с распитием шампанского. В мае этого года в интервью собеседнику внук Золотова признавался, что занимается криптовалютами и раскруткой групп в соцсетях для последующей продажи.

Алексей Навальный ранее предложил главе Росгвардии дать свои объяснения на публичных дебатах. Однако Золотов от такой возможности отказался.