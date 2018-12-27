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09:00, 27 декабря 2018

Виктор Золотов утверждает, что Алексей Навальный в несколько раз завысил стоимость недвижимости его семьи

Глава Росгвардии Виктор Золотов утверждает, что Алексей Навальный в несколько раз завысил стоимость недвижимости его семьи. В интервью «Комсомольской правде» Золотов также рассказал о том, кто оплачивает учёбу его внука в Англии.

В семиминутном аудио-интервью Золотов вернулся к традиции умолчания, когда имя навального практически не произносится – политика генерал называет «субъектом». Тем не менее, весьма кратко и без особых деталей директор Росгвардии рассказал: сведения о своем многомиллиардном имуществе считает несколько завышенными, бедным человеком себя не считает, деньги заработал, занимаясь бизнесом. Какую-либо причастность к убийству Бориса Немцова отверг, сказав, что узнал об этом из новостей. В интервью «комсомолке» Золотов заявил, что его сын уже более десяти лет является предпринимателем и оплачивает учебу внука в Англии. В оправданиях по пунктам претензий со стороны ФБК, в словах Золотова звучали нотки негодования и оскорбленности.

Золотов отметил, что внук учится очень хорошо и дает поводы для гордости. Ранее 18-летний Артем Чечихин уже упоминался в прессе после скандала с опубликованными в его социальных сетях фото с распитием шампанского. В мае этого года в интервью собеседнику внук Золотова признавался, что занимается криптовалютами и раскруткой групп в соцсетях для последующей продажи.

Алексей Навальный ранее предложил главе Росгвардии дать свои объяснения на публичных дебатах. Однако Золотов от такой возможности отказался.

Комментарии

10

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arye_11 27 декабря 2018 | 09:04

Классное фото: двое рядом - просто Путин и "путин" в карикатурном стиле.
"Собака становится похожа на своего хозяина"(с)

romashka__ 27 декабря 2018 | 09:09

Золотов - преступник.

vanadium_v 27 декабря 2018 | 09:18

romashka__: с чего взял?
или так пукнул и убежал? (говоря местным общепринятым оборотом)

vanadium_v 27 декабря 2018 | 09:07

Леша вообще красавчик,
у себя лично занизил стоимость недвижимости и акций российский предприятий.....
Но продолжает собирать донат с миньонов, школоло и других неравнодушных к этому мошеннику граждан.

canary 27 декабря 2018 | 09:10

как похожи! надо же.

rash 27 декабря 2018 | 09:10

Крысиный парад.

krs_sk 27 декабря 2018 | 09:11

Внук - в Англии, сам патриот. Дети тоже наверно в лондоне чаще бывают, чем в москвабадене? Нажитое непосильным трудом - в заначках, сразу все миллиарды и не увидишь...
Учитесь портяны, по-моему, вам явно недоплачивает организация ))

i_c_e 27 декабря 2018 | 09:13

Да они как братья. Или как клоны. Что за народность-то?

arye_11 27 декабря 2018 | 09:17

i_c_e:
Воровайцы.

timbuktu 27 декабря 2018 | 09:14

,будущее всех этих золотовых-железняков-брилёвых - там,а тереза мэй всё им плохая! )))

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