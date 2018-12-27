На южном участке Калужско-Рижской линии метро затруднено движение поездов из-за женщины, которая бегала по путям
На южном участке Калужско-Рижской линии московского метро затруднено движение поездов из-за женщины, которая бегала по путям, сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник. В пресс-службе метро подтвердили, что интервалы движения на этом участке были увеличены. Сейчас движение входит в график.
О судьбе женщины в пресс-службе не сообщается.
Комментарии3
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graeshoppe 27 декабря 2018 | 08:55
"Бегущая по путям".
Походу у обывателей уже с рёвом срывает крышу. Алкоголь ли в этом виновен? Или безнадёжность грядущего?
cromwel 27 декабря 2018 | 09:00
Возможно это была одна из будущих строителей железной дороги в Тайланде. Разминается однако...
ser_gey_love_row 27 декабря 2018 | 09:15
Не удивлюсь, если она кричала "Бендеровцы идут!!!".