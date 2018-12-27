На южном участке Калужско-Рижской линии метро затруднено движение поездов из-за женщины, которая бегала по путям

На южном участке Калужско-Рижской линии московского метро затруднено движение поездов из-за женщины, которая бегала по путям, сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник. В пресс-службе метро подтвердили, что интервалы движения на этом участке были увеличены. Сейчас движение входит в график.

О судьбе женщины в пресс-службе не сообщается.