Памфилова: Муниципальный фильтр можно было бы отменить для кандидатов от парламентских партий
Муниципальный фильтр можно было бы отменить для кандидатов от парламентских партий, а также дать кандидатам возможность выбора между сбором подписей муниципальных депутатов и сбором подписей избирателей, заявила Интерфаксу председатель Центризбиркома Элла Памфилова. По её словам, сейчас рассматриваются разные варианты корректировки муниципального фильтра. Можно было бы и снизить процент подписей, необходимых для регистрации, добавила глава ЦИКа.
Комментарии5
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ignachio 27 декабря 2018 | 08:55
А ЦИК можно было бы освободить от Памфиловой.
cromwel 27 декабря 2018 | 08:58
товарищ памфилова! Да вам дай волю вы вообще бы эти выборы отменили, поскольку они только на бумаге. Кстати, а где ваше обещанные посадки?
pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 27 декабря 2018 | 08:59
Верный подход.
yralez 27 декабря 2018 | 09:00
Вшивые всё о каких то якобы выборах.
secondvenmud 27 декабря 2018 | 09:15
"По её словам, сейчас рассматриваются разные варианты корректировки муниципального фильтра."
==================================================================================== "На южном участке Калужско-Рижской линии метро затруднено движение поездов из-за женщины, которая бегала по путям."