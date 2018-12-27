Российские компании готовы заняться строительством железных дорог в Таиланде, сообщил на межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству министр промышленности и торговли Денис Мантуров. По его словам, есть большой потенциал наращивания товарооборота с Таиландом в сельском хозяйстве.

Россия готова увеличить экспорт своей продукции, в частности, пшеницы и мяса.