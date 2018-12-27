Российские компании готовы заняться строительством железных дорог в Таиланде
Российские компании готовы заняться строительством железных дорог в Таиланде, сообщил на межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству министр промышленности и торговли Денис Мантуров. По его словам, есть большой потенциал наращивания товарооборота с Таиландом в сельском хозяйстве.
Россия готова увеличить экспорт своей продукции, в частности, пшеницы и мяса.
Комментарии7
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ajsenev 27 декабря 2018 | 08:51
Вот это правильно! Ведь дома, в России с железными, да и автомобильными дорогами полный ажур.
ostapba 27 декабря 2018 | 08:53
ajsenev: вот пальмовое масло, которое в Таиланде идет на строительство дорог, пойдет в дело и на России..
Даже..
cromwel 27 декабря 2018 | 08:56
Вот это по-нашему! Видно в России уже всё разворовали и метнулись воровать в Тайланд. Теперь в Тайланде буду две проблемы: дороги и дураки строители.
a_111111 27 декабря 2018 | 08:58
Это туда свинину предлагали экспортировать?!
archibald_dandy_esquire 27 декабря 2018 | 09:16
a_111111:
@ Россия готова увеличить экспорт своей продукции, в частности, пшеницы и мяса @
ранее РФ импортировала мясо из Бразилии (после того, как бразильская президентша попала под расследование - прекратили) теперь РФ импортирует мясо из Аргентины - значит, россияне пролетят мимо аргентинского мяса, которое будут с убытком продавать Таиланду - новый стратегический партнёр для строительства военных баз или хотят тайские технологии выторговать?
canary 27 декабря 2018 | 09:13
а у нас? А У НАС КТО СТРОИТЬ БУДЕТ, а !?
dr_nemos 27 декабря 2018 | 09:15
Вот так простенько, банально грабится наша страна....и что примечательно, грабится "настоящими патриотами"