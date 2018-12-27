Ракета «Союз» с российскими спутниками и иностранными космическими аппаратами успешно стартовала с «Восточного»
Ракета носитель «Союз» с российскими спутниками и иностранными космическими аппаратами успешно стартовала с космодрома «Восточный», сообщает РИА. По данным Роскосмоса, спутники выведены на целевую орбиту. Это последний запуск по российской космической программе в 2018 году.
Комментарии4
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luger_max_otto 27 декабря 2018 | 08:50
И это хорошо, хотя "Восточный" на удивление слабо загружен...
vasyakirin 27 декабря 2018 | 08:55
luger_max_otto: Слово- "последний", настораживает...
pattrick1 27 декабря 2018 | 08:56
А где весёлая жидобандера, где их остроумные шутки про батут Рогозина?
grs_alx_112018 27 декабря 2018 | 09:16
luger_max_otto: Это вообще смешное место, почти как тутошний мудачок Патрикос. То зарплату скоумуниздят - раза три, то приемный ангар не совпадает с габаритами обтекатела ракетоносителя. то пустоты в стартовм столе. НО по большому счету треть запусков должен обеспечивать.
Вопрос то стоит в другом - смогут ли Канопусы выработать свой ресурс более чем на половину или хотя бы две трети? Предшественники как-то не дотянули