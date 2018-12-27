Ракета «Союз» с российскими спутниками и иностранными космическими аппаратами успешно стартовала с «Восточного»

Ракета носитель «Союз» с российскими спутниками и иностранными космическими аппаратами успешно стартовала с космодрома «Восточный», сообщает РИА. По данным Роскосмоса, спутники выведены на целевую орбиту. Это последний запуск по российской космической программе в 2018 году.