Строители метро в Петербурге прекратили голодовку
Строители метро в Петербурге прекратили голодовку. С ними встретился вице-губернатор Николай Бондаренко. Чиновник пообещал, что уже сегодня рабочим выплатят долги по зарплате, сообщает Росбалт.
Строители утверждают, что не получают денег с сентября.
Комментарии3
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vilingrad 27 декабря 2018 | 08:51
С ними встретился губер...с печеньками
ignachio 27 декабря 2018 | 08:53
Остается выяснить, где эти деньги находились в сентябре-октябре и кто за это ответит.
pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 27 декабря 2018 | 08:57
И это радует перед Новым Годом!