Строители метро в Петербурге прекратили голодовку. С ними встретился вице-губернатор Николай Бондаренко. Чиновник пообещал, что уже сегодня рабочим выплатят долги по зарплате, сообщает Росбалт.

Строители утверждают, что не получают денег с сентября.