Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланьей посетил Ирак. Он пообщался с военнослужащими и поздравил их с Рождеством. Трамп заверил, что не планирует выводить войска из Ирака.



19 декабря Трамп объявил о выводе войск из Сирии. Президент подчеркнул, что американским военнослужащим удалось одержать над террористической группировкой «Исламское государство» Эта организация запрещена во многих странах, в том числе, и в России.