Движение «За права человека» Льва Пономарёва оказалось на грани ликвидации. Организации впервые за 8 лет не выделили президентский грант. Другого финансирования у движения нет, рассказал в эфире Эха Москвы правозащитник Лев Пономарёв. Он считает, что ссылки на неверно оформленные документы являются формальными. Раньше подобных проблем не было.