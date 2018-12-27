Движение «За права человека» Льва Пономарёва оказалось на грани ликвидации
Движение «За права человека» Льва Пономарёва оказалось на грани ликвидации. Организации впервые за 8 лет не выделили президентский грант. Другого финансирования у движения нет, рассказал в эфире Эха Москвы правозащитник Лев Пономарёв. Он считает, что ссылки на неверно оформленные документы являются формальными. Раньше подобных проблем не было.
Комментарии5
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kamen_12 27 декабря 2018 | 08:41
Печалька, надо искать работу.
alo0000 27 декабря 2018 | 08:50
При таком мягком и пушистом начальнике росгвардии, правозащитники просто не нужны.
kamen_12 27 декабря 2018 | 08:54
alo0000: Может на пенсию пора, уступить место борцов за права молодым?
sasass 27 декабря 2018 | 08:51
Кремль не дурак и зачем правозащитнику давать деньги , если у него есть правоохранители...
mc_cloud 27 декабря 2018 | 09:06
Бороться с режимом диктатора на гранты диктатора!? Круто! Интересно, а Макрон платит гранты жёлтым жЫЛетам? А Трамп фэйкньюсам?