Бастрыкин потребовал от СКР изучить материалы всех дел, по которым суды в Москве вынесли оправдательные приговоры
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал от центрального аппарата ведомства изучить материалы всех уголовных дел, по которым суды в Москве вынесли оправдательные приговоры. На основании проверки будут сделаны выводы о профессионализме следователей, сообщает Интерфакс.
По статистике судебного департамента Верховного суда в России в 2017 году было вынесено 0,22 процента оправдательных приговоров.
Комментарии5
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woodworld 27 декабря 2018 | 08:39
Да, а то не дело это
yralez 27 декабря 2018 | 08:49
Проще посадить судью, вынесшего оправдательный приговор.
Их всего 1 на 2000.
a_111111 27 декабря 2018 | 08:52
Идиотизм...
a_111111 27 декабря 2018 | 08:56
a_111111: Если наказывать следователей за оправдательные приговоры:
1) будут осуждать невиновных
2) многие дела по реально виновным могут не дойти до суда
sasass 27 декабря 2018 | 08:57
Коса на камень наехала - получается все оправдательные приговоры Егоровой - это взятка...