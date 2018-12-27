Бастрыкин потребовал от СКР изучить материалы всех дел, по которым суды в Москве вынесли оправдательные приговоры

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал от центрального аппарата ведомства изучить материалы всех уголовных дел, по которым суды в Москве вынесли оправдательные приговоры. На основании проверки будут сделаны выводы о профессионализме следователей, сообщает Интерфакс.

По статистике судебного департамента Верховного суда в России в 2017 году было вынесено 0,22 процента оправдательных приговоров.