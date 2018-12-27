Власти Украины продлили запрет на въезд в страну россиянам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет
Власти Украины продлили запрет на въезд в страну россиянам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Эта мера была введена месяц назад в рамках военного положения, которое было отменено вчера.
За месяц на Украину не смогли въехать более полутора тысяч российских граждан.
Комментарии3
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pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 27 декабря 2018 | 08:41
Нет поддержке идей неонацизма под флагом Бандеры
от властей США\ЕС\Украины
sasass 27 декабря 2018 | 08:59
ЧВК "Вагнер" найдет проходы...
evkryl 27 декабря 2018 | 09:02
Заметьте, сколь разные подходы.
Украина все больше закрывается для россиян. Россия все больше открывается для украинцев.