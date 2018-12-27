Власти Украины продлили запрет на въезд в страну россиянам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Эта мера была введена месяц назад в рамках военного положения, которое было отменено вчера.

За месяц на Украину не смогли въехать более полутора тысяч российских граждан.