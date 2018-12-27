Минэнерго подготовило проект постановления правительства о введении платы потребителей за неиспользуемый резерв электросетевой мощности. Это приведёт к росту тарифов на тепло, водоснабжение и водоотведение, сообщает газета «Коммерсантъ». По мнению Минэнерго, плата за резерв сетевой мощности должна вводиться для потребителей категории «свыше 670 киловатт», если они не используют сетевую мощность. Сети вынуждены держать лишнее оборудование, что увеличивает расходы.