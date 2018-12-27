Минэнерго подготовило проект постановления правительства о введении платы потребителей за неиспользуемый резерв
Минэнерго подготовило проект постановления правительства о введении платы потребителей за неиспользуемый резерв электросетевой мощности. Это приведёт к росту тарифов на тепло, водоснабжение и водоотведение, сообщает газета «Коммерсантъ». По мнению Минэнерго, плата за резерв сетевой мощности должна вводиться для потребителей категории «свыше 670 киловатт», если они не используют сетевую мощность. Сети вынуждены держать лишнее оборудование, что увеличивает расходы.
Комментарии5
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pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 27 декабря 2018 | 08:40
Энергомощности должны работать на благо народа.
compare 27 декабря 2018 | 08:54
pretendent_2012: нет,тебе положительно вредна грамота...ты,как машинка,лепишь лозунги совка,по поводу и без оного...неужели,вы,красно-коричневые,все такие?
alo0000 27 декабря 2018 | 08:48
А в магазинах надо брать деньги за некупленные товары.
yralez 27 декабря 2018 | 08:53
Всё правильно.
И взымать плату с населения за некупленную продукцию этих потребителей.
Вот он, рывок ! как обещал этот.......из Озера.
sasass 27 декабря 2018 | 09:11
Народ стригут и чистят , а про экономику забыли и она превращается в клоаку дикобраза...)))