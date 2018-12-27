Сотрудники налоговой службы ФСБ, Росалкогольрегулирование провели серию обысков в компании «Красное & белое»

Компанию подозревают в продаже контрафактного алкоголя и неуплате налогов, сообщает РБК. Обыски проводились в офисах в Москве, Челябинске, а также на складах в Казани, Воронеже, Самаре, Уфе и Московской области.

Работа компании была полностью парализована.