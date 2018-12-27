Сотрудники налоговой службы ФСБ, Росалкогольрегулирование провели серию обысков в компании «Красное & белое»
Компанию подозревают в продаже контрафактного алкоголя и неуплате налогов, сообщает РБК. Обыски проводились в офисах в Москве, Челябинске, а также на складах в Казани, Воронеже, Самаре, Уфе и Московской области.
Работа компании была полностью парализована.
Комментарии6
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sim202_ 27 декабря 2018 | 08:38
Корзиночки новогодние собрали?
djuga 27 декабря 2018 | 08:55
sim202_: Корзиночки новогодние собрали?
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Наверное, не без этого. Но скорее всего идет обычный рейдерский захват. 215 млрд. руб. выручки это очень лакомый кусок. Даже если чистая прибыль составляет 5-8%, это 10-15 млрд. рублей в год, - поди плохо. К тому же система налажена, бренд раскручен, строить огромные комплексы не требуется - по сути это просто сеть небольших лавок, не требующих ни особых условий хранения (продукция не скоропортящаяся), ни переработки, нет даже каких-то малых сроков годности.
Жаль, конечно. Но это Россия...
sim202_ 27 декабря 2018 | 09:18
djuga:
///Жаль, конечно. Но это Россия...///
Опять же - детишки подрастают...
pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 27 декабря 2018 | 08:39
И всегда можно найти криминал.
punyoshohlai 27 декабря 2018 | 08:47
История сети Магнит похоже повторяется.
Или отожмут, или разорят.
sasass 27 декабря 2018 | 09:15
Как-то надо затовариться перед ноывм годом с качественным алкоголем ....