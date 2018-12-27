Директор Росгвардии утверждает, что не имеет отношения к даче Микояна, о которой шла речь в расследовании ФБК

Директор Росгвардии Виктор Золотов утверждает, что не имеет отношения к даче Микояна, о которой шла речь в расследовании Фонда борьбы с коррупцией. Об этом генерал рассказал в интервью «Комсомольской правде». Также Золотов подчеркнул, что Навальный в несколько раз завысил стоимость недвижимости его семьи. Всё имущество было задекларировано до 2008 года и не может иметь отношения к бюджету Росгвардии.

Объясняя происхождение своей недвижимости, Золотов отметил, что в своё время занимался бизнесом. Его зять и сын тоже бизнесмены. Внук Золотова учится в Англии. Руководитель Росгвардии выразил надежду на то, что через 3 года молодой человек вернётся на родину и «будет хорошим экономистом».