Директор Росгвардии утверждает, что не имеет отношения к даче Микояна, о которой шла речь в расследовании ФБК
Директор Росгвардии Виктор Золотов утверждает, что не имеет отношения к даче Микояна, о которой шла речь в расследовании Фонда борьбы с коррупцией. Об этом генерал рассказал в интервью «Комсомольской правде». Также Золотов подчеркнул, что Навальный в несколько раз завысил стоимость недвижимости его семьи. Всё имущество было задекларировано до 2008 года и не может иметь отношения к бюджету Росгвардии.
Объясняя происхождение своей недвижимости, Золотов отметил, что в своё время занимался бизнесом. Его зять и сын тоже бизнесмены. Внук Золотова учится в Англии. Руководитель Росгвардии выразил надежду на то, что через 3 года молодой человек вернётся на родину и «будет хорошим экономистом».
Комментарии6
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pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 27 декабря 2018 | 08:37
Также Золотов подчеркнул, что
Навальный в несколько раз завысил стоимость недвижимости его семьи…
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Приписки греют душу борцам с ветряными мельницами...
gvs 27 декабря 2018 | 08:37
Да, до Микояна ему в жизнь не дорасти... ))))
grizzlybear 27 декабря 2018 | 08:42
Если он планирует быть таким же "хорошим экономистом", как нынешние, то для страны будет лучше, если он не вернется.
Да и деду через 5 лет там будет спокойнее ...
cromwel 27 декабря 2018 | 08:47
а где, когда и каким бизнесом этот умственно отсталый занимался? Судя по такому состоянию он должен был быть крупным бизнесменом. Что-то я про такого бизнесмена как Золотов никогда не слышал.
А вот слесарь Золотов с завода АЗЛК знаю.
oleg_andreevich 27 декабря 2018 | 08:47
Ну да, скромная дачка, 6 соток. Все так живут.
moskalito 27 декабря 2018 | 08:49
Впрочем как у всех путинских чиновников - все семейство удачливые и толковые бизнесмены по распилу бюджетных бабок.